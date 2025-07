Spelle trifft am Freitag auf Eintracht Rheine

Am Freitagabend steht für den SC Spelle-Venhaus das zweite Testspiel der Sommervorbereitung an. Um 18:30 Uhr tritt der Oberligist aus Niedersachsen bei Eintracht Rheine (OBI-Arena) an – einem nur zwölf Kilometer entfernten Nachbarn aus der Oberliga Westfalen. Das Duell hat nicht nur aufgrund der geographischen Nähe Reiz, sondern auch, weil sich beide Clubs in der vergangenen Saison auf Augenhöhe bewegten.