Spelle testet in Emsdetten – Fragezeichen hinter Strotmann-Einsatz

Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der SC Spelle-Venhaus beim Westfalenligisten Borussia Emsdetten. Für den Fußball-Oberligisten ist es der letzte Test vor dem Punktspielauftakt bei Eintracht Braunschweig II am kommenden Freitag. Trainer Henry Hupe formuliert das Ziel klar: „Wir wollen ein maximal gutes Ergebnis holen“ – und gleichzeitig an den positiven Aspekten aus dem Pokalspiel in Heeslingen anknüpfen.