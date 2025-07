Spelle testet gegen Regionalligist Jeddeloh – Defensive im Fokus

Der SC Spelle-Venhaus steht vor dem vorletzten Härtetest der Sommervorbereitung. Am Freitagabend (19 Uhr) trifft der emsländische Oberligist im Rahmen der Sportwerbewoche des TSV Ueffeln auf den Regionalligisten SSV Jeddeloh. Für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe ist es das dritte Testspiel gegen ein Team aus einer höheren oder vergleichbaren Spielklasse – nach den Niederlagen gegen Preußen Münster II (1:6) und Eintracht Rheine (0:3) soll nun die nächste Entwicklungsetappe folgen.

Trainer Hupe richtet den Blick dabei vor allem auf das Defensivverhalten: „In Summe waren neun Gegentore in beiden Testspielen zu viel“, stellt der 27-Jährige klar. Zwar habe es auch gute Phasen gegeben – „sowohl hoch als auch tief gegen den Ball“ – doch es mangele an Konstanz. „Uns ist klar, dass wir uns in allen Bereichen noch steigern müssen“, betont Hupe und fordert eine deutlich verbesserte Stabilität über die volle Spielzeit.

Auch offensiv sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf. In zwei Testspielen gelang dem SCSV nur ein Tor. Gerade in Rheine erspielte sich das Team Chancen, ließ aber Präzision und Konsequenz vermissen. „Der letzte Pass kam nicht immer an oder der Abschluss passte nicht“, fasst Hupe zusammen.