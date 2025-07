Spelle testet gegen Mesum

Fünf Tage vor dem Pflichtspielstart im Niedersachsenpokal empfängt der SC Spelle-Venhaus am Dienstagabend (19 Uhr) den SV Mesum zum vierten und letzten Testspiel der Sommervorbereitung. Der Westfalenligist gastiert im Getränke Hoffmann Stadion. Für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe geht es dabei nicht nur um das Ergebnis – sondern auch um die Besetzung der Startelf für die Pokalpartie in Heeslingen.

Auch wenn sich einige Spieler in der Vorbereitung hervorgetan haben, steht die erste Elf für Sonntag noch nicht fest. „Auf manchen Positionen ist es noch eng“, betont Hupe. In der Winterpause hatte Spelle Mesum auswärts mit 4:0 bezwungen – Torschützen damals unter anderem Niklas Oswald, der auch zuletzt gegen Jeddeloh traf.

Verzichten muss der SCSV erneut auf Elias Strotmann, Artem Popov, Max Meier und Steffen Schepers. Meier hatte sich in Ueffeln am Sprunggelenk verletzt, wartet aber noch auf eine MRT-Diagnose. „Vom Gefühl her war es am Tag danach schon einen Tick besser“, so Hupe. Auch hinter Tjark Höpfner steht noch ein Fragezeichen: „Wir müssen wirklich gefühlt von Einheit zu Einheit schauen.“ Jan-Luca Ahillen befindet sich weiterhin im Urlaub.

Rund 18 bis 19 Spieler des Oberligakaders dürften gegen Mesum einsatzbereit sein.