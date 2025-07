Spelle testet am Sonntag in Emsdetten

Eigentlich hätte der SCSV an diesem Tag im Niedersachsenpokal-Achtelfinale beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder antreten sollen – doch nach dem 5:6 im Elfmeterschießen gegen Heeslingen bleibt nur die Vorbereitung. Die Partie in Emsdetten dient als letzte Standortbestimmung vor dem Ligastart am 8. August bei Eintracht Braunschweig II.

Gastgeber Borussia Emsdetten belegte in der vergangenen Saison Rang 13 in der Staffel 1 der Westfalenliga. Die neue Spielzeit bestreiten die Münsterländer mit Marc Wiethölter als neuem Cheftrainer. Zum Auftakt empfängt Emsdetten am 10. August Westfalia Kinderhaus. Für beide Teams ist die Begegnung am Sonntag ein letzter Test unter Wettkampfbedingungen – mit dem klaren Ziel, Spielrhythmus und Stabilität für die anstehenden Aufgaben zu gewinnen.