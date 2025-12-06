Spelle tanzt in die Niedersachsenliga - U19 schreibt Geschichte

Schon früh stellte Spelle die Weichen auf Sieg. Bereits in der 6. Spielminute brachte Jano Midden den SC mit einem präzisen Abschluss in Führung. Spelle blieb anschließend spielbestimmend und erhöhte nach 33 Minuten auf 2:0 – ein Eigentor der Gastgeber nach einer scharfen Hereingabe sorgte für zusätzliche Sicherheit.

Die U19 des SC Spelle-Venhaus hat den Aufstieg in die Niedersachsenliga perfekt gemacht! Im entscheidenden Auswärtsspiel beim JFV Edewecht setzte sich das Team souverän mit 3:1 durch und krönte damit eine starke Saisonleistung.

Kurz vor und nach dem Seitenwechsel blieb der SC konsequent im Abschluss: Nur eine Minute nach der Pause traf Ben Nähring (46.) zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der Folge verwaltete Spelle den Vorsprung routiniert, wechselte mehrfach durch und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gastgeber zu.

Erst in der Schlussphase kam Edewecht durch einen Treffer von Tom Eiskamp zum 1:3, doch der Anschlusstreffer blieb ohne Auswirkungen. Trotz einiger weiterer Zweikämpfe und Karten brachte der SC den Sieg souverän über die Zeit.

Mit dem verdienten Erfolg steigt die U19 des SC Spelle-Venhaus in die Niedersachsenliga auf und krönt ein beeindruckendes Saisonfinale. Herzlichen Glückwunsch an Mannschaft und Trainerteam!