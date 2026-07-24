Spelle sucht die Startelf für den Pflichtspielauftakt

Mit dem Heimspiel gegen den westfälischen Oberliga-Aufsteiger RW Maaslingen beendet der SC Spelle-Venhaus am Samstag um 14 Uhr seine Sommervorbereitung. Acht Tage vor dem Pflichtspielauftakt im Niedersachsenpokal gegen den Heeslinger SC erhält die Partie eine besondere Bedeutung: Trainer Henry Hupe nutzt die Generalprobe, um die letzten Entscheidungen für seine Startformation zu treffen. Dass ihm diese Wahl nicht leichtfällt, überrascht den Coach selbst nicht. „Bei etwa der Hälfte der Positionen ist es sehr, sehr eng“, sagt Hupe auf der Homepage des Vereins. Der Grund sei die hohe Qualität und Ausgeglichenheit seines Kaders. Während die Einsatzzeiten in den bisherigen Testspielen weitgehend gleichmäßig verteilt wurden, richtet sich der Fokus nun stärker auf den Pflichtspielstart. „Da sind wir eher auf das erste Pflichtspiel ausgerichtet“, erklärt der Trainer. Dennoch sollen auch Einwechselspieler die Gelegenheit erhalten, sich noch einmal zu zeigen.

Klare Entwicklung in der Vorbereitung Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Hupe zufrieden. Besonders der 5:1-Erfolg gegen den Westfalenligisten GW Nottuln unterstrich den positiven Eindruck. Trotz neun Wechseln zur Halbzeit dominierte der SCSV beide Spielabschnitte und überzeugte vor allem mit hoher Intensität. „Da war viel Energie auf dem Platz“, lobte Hupe. Vor allem im ersten Durchgang nutzten die Emsländer die offensive Ausrichtung des Gegners konsequent aus und führten bereits zur Pause mit 4:1. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Nottuln deutlich tiefer, wodurch sich das Spiel veränderte. Dennoch blieb Spelle spielbestimmend und erhöhte auf 5:1. „Auch das haben wir sehr seriös gemacht“, bilanzierte Hupe. Besonders erfreulich sei, „dass die Jungs vieles von dem, was wir gesagt haben, schon richtig gut machen“.