Spelle spielt und trifft

Starker Auftritt des SC Spelle-Venhaus im Testspiel am Freitagabend im heimischen Getränke Hoffmann Stadion gegen Preußen Münster II. Im Duell der Oberligisten setzten sich die Niedersachsen verdient mit 4:0 (2:0) gegen die Westfalen durch.
Die Speller starteten hoch motiviert in ihren fünften Test. Sie attackierten die Preußen früh, setzten sie schon in der Defensive unter Druck. In den ersten Minuten kamen einige Anspiele in der vorderen Zone noch nicht genau genug, doch das besserte sich. Daraus resultierten einige gute Möglichkeiten. Der Ex-Münsteraner Benjamin Evers sorgte nach einer blitzsauberen Kombination für die Führung. Er wurde im Strafraum freigespielt, schob das Leder an Torwart Jonah Busse vorbei - vom linken Pfosten prallte der Ball ins Tornetz.
Winnemöller trifft zum 2:0
Der SCSV, bei dem Luca Tersteeg, Leon Dosquet, Jan-Luca Ahillen und Marvin Kehl fehlten, blieb dran, ging weiter offensiv wie defensiv energisch zur Sache und bekam dafür Anerkennung von den Zuschauern. Mittelstürmer Tom Winnemöller versuchte sich artistisch mit der Hacke am Tor des Monats, doch er erwischte die Kugel nicht richtig. Dann näherte er sich per Kopf dem nächsten Treffer an. Der gelang endlich in der 38. Minute, als er dem weit aus dem Gehäuse geeilten Keeper aus der Drehung heraus alt aussehen ließ. Der Schuss aus vielleicht 22 Metern traf ins Ziel. Der Gastgeber verfügte über weitere Möglichkeiten, aber es blieb beim 2:0 zur Pause.
Die Münsteraner bestritten ihren vierten Test im Emsland. Zuvor hatten sie gegen Westfalia Rhynern (1:2) sowie die U23 von Schalke 04 (1:4) verloren und beim SCSV-Liga-Rivalen TuS Bersenbrück 2:1 gewonnen. Den Sieg beim vom ehemaligen Speller Hanjo Vocks trainierten TuS setzten sich die Preußen mit einem Doppelschlag in den Schlussminuten durch. Doch in Spelle kamen sie in der ersten Hälfte selten ganz gefährlich vor das Speller Tor. Bei der besten Möglichkeit durch Frans Lischewski war Keeper Mattis Niemann zur Stelle.
Die runderneuerte Preußen-Elf muss sich noch finden. Zum Kader von Trainer Kieran Schulze-Marmeling zählen 15 Neue, davon acht aus der eigenen Jugend. Zehn Spieler haben sich im Sommer verabschiedet, davon sind zwei ins Aufgebot des Regionalliga-Teams aufgerückt.
Spelle ließ sich auch nach der Pause nicht beirren und belohnte sich mit dem 3:0 nach einer gelungenen Stafette, die Felix Golkowski vollendete. Steffen Wranik setzte kurze Zeit später den Ball an den Pfosten. Der SCSV wollte mehr. Die Niederlage vom vorherigen Testspiel gegen Gievenbeck
Es folgten weitere gute Gelegenheiten. Steffen Wranik traf den Pfosten. Den Volleyschuss des eingewechselten Tjark Höpfner wehrte der Torwart ab. Für Gefahr sorgten auch die Ecken. Das 4:0 gelang kurz nach der zweiten Wechselwelle mit je vier Spielern dem ebenfalls neu in die Partie gekommenen Adrian Lenz. Der Speller hatte ein paar Minuten zuvor noch eine der wenigen Nachlässigkeiten des Gastgebers mit einer rasanten Grätsche ausgebügelt.
Samstag Test in Hiltrup
Den Speller Spielern bleibt nur wenig Zeit, sich auszuruhen. Denn am Samstag um 14 Uhr steht bereits das nächste Testspiel auf dem Programm. Beim westfälischen Oberligisten TuS Hiltrup sollen die Akteure länger zum Einsatz kommen, die gegen Münster eingewechselt wurden. Hiltrup schaffte in der vergangenen Saison als 16. den Klassenerhalt. Die Mannschaft des Trainerteams Max Scollie und Pascal Beilfuß hat drei Testspiele bestritten und wartet noch auf den ersten Sieg: 0:2 gegen GW Nottuln, 0:3 gegen SC Wiedenbrück und 1:1 gegen FSC Rheda.
SC Spelle-Venhaus - Preußen Münster II 4:0 (2:0)
SC Spelle-Venhaus: Niemann - Jesgarzewski (71. Höpfner)i, Klöpper, Pauli (71. Wulkotte), Krone (71. Meier)- Anton Popov (61. Jan Popov) - Benke (71. Oswald), Golkowski (61. Lenz), Evers (61. Echelmeyer), Wranik (61. Schepers) - Winnemöller (71. Artem Popov).- Trainer: Henry Hupe