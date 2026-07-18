Spelle spielt und trifft 4:0 im Test gegen Preußen Münster II von red · Heute, 08:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Starker Auftritt des SC Spelle-Venhaus im Testspiel am Freitagabend im heimischen Getränke Hoffmann Stadion gegen Preußen Münster II. Im Duell der Oberligisten setzten sich die Niedersachsen verdient mit 4:0 (2:0) gegen die Westfalen durch.

Die Speller starteten hoch motiviert in ihren fünften Test. Sie attackierten die Preußen früh, setzten sie schon in der Defensive unter Druck. In den ersten Minuten kamen einige Anspiele in der vorderen Zone noch nicht genau genug, doch das besserte sich. Daraus resultierten einige gute Möglichkeiten. Der Ex-Münsteraner Benjamin Evers sorgte nach einer blitzsauberen Kombination für die Führung. Er wurde im Strafraum freigespielt, schob das Leder an Torwart Jonah Busse vorbei - vom linken Pfosten prallte der Ball ins Tornetz. Winnemöller trifft zum 2:0

Der SCSV, bei dem Luca Tersteeg, Leon Dosquet, Jan-Luca Ahillen und Marvin Kehl fehlten, blieb dran, ging weiter offensiv wie defensiv energisch zur Sache und bekam dafür Anerkennung von den Zuschauern. Mittelstürmer Tom Winnemöller versuchte sich artistisch mit der Hacke am Tor des Monats, doch er erwischte die Kugel nicht richtig. Dann näherte er sich per Kopf dem nächsten Treffer an. Der gelang endlich in der 38. Minute, als er dem weit aus dem Gehäuse geeilten Keeper aus der Drehung heraus alt aussehen ließ. Der Schuss aus vielleicht 22 Metern traf ins Ziel. Der Gastgeber verfügte über weitere Möglichkeiten, aber es blieb beim 2:0 zur Pause. Die Münsteraner bestritten ihren vierten Test im Emsland. Zuvor hatten sie gegen Westfalia Rhynern (1:2) sowie die U23 von Schalke 04 (1:4) verloren und beim SCSV-Liga-Rivalen TuS Bersenbrück 2:1 gewonnen. Den Sieg beim vom ehemaligen Speller Hanjo Vocks trainierten TuS setzten sich die Preußen mit einem Doppelschlag in den Schlussminuten durch. Doch in Spelle kamen sie in der ersten Hälfte selten ganz gefährlich vor das Speller Tor. Bei der besten Möglichkeit durch Frans Lischewski war Keeper Mattis Niemann zur Stelle.