Spelle spielt Sonntag auch gegen Wilhelmshaven auf Kunstrasen

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus spielt am Sonntag gegen den SV Wilhelmshaven erneut auf Kunstrasen. Die Partie im heimischen Getränke Hoffmann Stadion wird um 14 Uhr angepfiffen.
Der Hauptplatz mit Naturrasen ist nach den erneuten Regenfällen am Samstag nicht bespielbar. Das machen nach Angaben des Sportlichen Leiters Markus Schütte schon die Pfützen deutlich. Doch die Speller wollen das Duell mit dem Tabellenvierten unbedingt austragen.
Bereits am Donnerstag sind die Speller gegen den TSV Wetschen auf den Kunstrasenplatz ausgewichen. Auf dem Hauptplatz hätte die Partie nach heftigen Niederschlägen nicht stattfinden können. Der SCSV siegte 6:1.