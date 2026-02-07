Spelle spielt die Tore fein heraus

– Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat sich im ersten Heimtest des Jahres 2026 gegen den Westfalenligisten Eintracht Ahaus mit 4:1 (2:0) durchgesetzt. Der Gastgeber präsentierte sich bei Sonnenschein auf dem Kunstrasen im Getränke Hoffmann Stadion in guter spielerischer Verfassung.

Dabei musste SCSV-Trainer Henry Hupe auf etliche verletzte und erkrankte Spieler verzichten. In Gefahr geriet das Speller Tor fast ausschließlich bei Fehlern im eigenen Spielaufbau. Aber Torwart Bernd Lichtenstein war zunächst nicht zu überwinden.

Die Schwarz-Weißen blieben am Drücker. Sie hatten einige Schusschancen. Einige Bälle wurden geblockt.

Der Gastgeber bestimmte weitgehend das Spiel und verfügte über gefährliche Aktionen, wenn er über die Flügel angriff. Zunächst scheiterte Steffen Wranik mit einem Schuss. Nach einer gelungenen Kombination, die bei Lichtenstein begann, gelang Niklas Oswald das 1:0. „Ein feiner Spielzug“, urteilte auch der Sportliche Leiter Tobias Harink.

Kemna trifft kurz vor der Pause

Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff erzielte Jip Kemna das 2:0. Der aus den Niederlanden zurückgekehrte Mittelstürmer profitierte von der Flanke von Kapitän Janik Jesgarzewski.

Lenz und Wranik erhöhen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Jan-Hubert Elpermann zu seinem zweiten Einsatz nach längerer Verletzungspause. Er hatte erst am Mittwoch beim 2:2 beim SV Burgsteinfurt sein Comeback gegeben. Adrian Lenz erhöhte auf 3:0, Steffen Wranik auf 4:0. Beide nutzten Hereingaben von der rechten Seite. Ahaus gelang kurz vor dem Abpfiff noch das 1:4.

Letzter Test am 14. Februar gegen Schüttorf

Der letzte Speller Test findet am 14. Februar um 14 Uhr gegen den Landesligisten FC Schüttorf 09 ebenfalls im heimischen Getränke Hoffmann Stadion statt. Genau eine Woche später steht bereits das erste Punktspiel des neuen Jahres beim BSV Rehden auf dem Plan.

SC Spelle-Venhaus - Eintracht Ahaus 4:1 (2:0)

SC Spelle-Venhaus: Lichtenstein - Jesgarzewski, Tersteeg, Bußmann (46. Elpermann), Krone - Ahillen - Lenz (61. Anton Popov), Jan Popov (61. Nähring) - Wranik, Kemna (61. Egbers), Oswald (61. Moß).- Trainer: Hupe.

Auf der Bank: Moll - Anton Popov, Winnemöller, Egbers, Nähring, Moß.

Eintracht Ahaus (Start-Elf): Romero Poce - Brillert, Wigberls, Brüning, Ehler, Rosing, Behrendt, Wagner, Farwick, Varwick, Noack.- Trainer: Frank Wegener

Tore: 1:0 Niklas Oswald (26.), 2:0 Jip Kemna (44.), 3:0 Adrian Lenz (51.), 4:0 Steffen Wranik (75.), 4:1 (87.)

Schiedsrichter: Joost Steenken (Vorwärts Nordhorn).