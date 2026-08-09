Spelle setzt zum Saisonstart ein Ausrufezeichen Der SC Spelle-Venhaus startet mit einem deutlichen Heimsieg in die Oberliga-Saison von red · Gestern, 18:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SC Spelle-Venhaus hat den erfolgreichen Pokalauftakt bestätigt und auch sein erstes Punktspiel gewonnen. Beim 5:0 (1:0) gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim entschieden die Emsländer die Partie nach der Pause mit vier Treffern. Nach dem ersten Spieltag steht Spelle mit drei Punkten und 5:0 Toren an der Tabellenspitze, Hildesheim ist mit 0:5 Toren und ohne Punkt Letzter.

546 Zuschauer sahen im Getränke Hoffmann Stadion bei Temperaturen um 30 Grad einen engagierten Beginn der Gastgeber. Die Mannschaften liefen durch das Spalier der Speller Kinder vom Fußballcamp auf den Platz. Spelle hatte zunächst mehr vom Spiel und kam durch Daniel Benke, Benjamin Evers und Janik Jesgarzewski zu ersten Möglichkeiten. Hildesheim setzte nach einer Viertelstunde einen ersten Akzent. Erik Henschel prüfte die Speller Defensive, wenig später traf Louis Malina die Latte. Kurz darauf erhielt der VfV nach einem Gerangel im Speller Strafraum einen Strafstoß. Mattis Niemann verhinderte mit einer Parade in die untere rechte Ecke den möglichen Rückstand.

Nach einer halben Stunde fiel die Führung für Spelle. Benjamin Evers nahm den Ball auf und traf aus der Drehung flach ins lange Eck. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Jan Popov noch eine weitere Möglichkeit, sein Schuss ging ans Außennetz. Auf der anderen Seite kam Mick Gudra noch zu einer Chance. Winnemöller trifft zweimal Nach der Pause erhöhte Spelle den Druck. Popov und Tom Winnemöller verpassten zunächst das zweite Tor, ehe Evers nach 59 Minuten erneut traf. Nur vier Minuten später folgte das 3:0: Daniel Benke und Tjark Höpfner bereiteten den Treffer von Winnemöller vor.