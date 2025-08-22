Spelle setzt bei Lupo Martini Wolfsburg auf hohe Intensität

Den ersten Heimsieg hat die Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger MTV Wolfenbüttel verpasst. Sie unterlag 1:3. Ärgerlich, denn alle Tore fielen, als der SCSV in Unterzahl war. „Ich glaube, die Stimmung war gar nicht so schlecht, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch drum herum. Klar, unterm Strich zählt immer das Ergebnis, deswegen wollen wir das auch nicht schönreden“, erklärt Trainer Henry Hupe.

Doch unverkennbar stimmten Bereitschaft und Intensität der Schwarz-Weißen. Sie spielten mit und gegen den Ball in vielen Phasen ordentlich. „Es war einfach ein brutal enges Oberliga-Spiel, weil der Gegner auch viel Qualität mitgebracht hat und wir die spielentscheidenden Momente dann leider nicht auf unserer Seite hatten“, stellt Hupe fest - und denkt etwa an die Gelbrote Karte oder den Strafstoß zum 1:2. Das wurde im Training aufgearbeitet. „Wir wollen gute Ergebnisse. Auch Sonntag in Wolfsburg. Grundlage dafür wird sein, dass wir wieder die gleiche Intensität, die gleiche Bereitschaft an Tag legen. Ich glaube, ein bisschen mehr geht noch“, meint Hupe.

Verzichten muss der Trainer im Lupo Stadion sicher auf die Langzeitverletzten Max Meier und Steffen Schepers. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Artem Popov. Der Offensivspieler hat in dieser Woche erstmals wieder komplett mit der Mannschaft trainiert. „Aber bei 100 Prozent ist er lange noch nicht. Dafür braucht es auch einfach Zeit. Wir müssen von Einheit zu Einheit schauen und Richtung Wochenende eine Entscheidung fällen“, stellt Hupe fest. Das gilt auch für Tjark Höpfner. Niklas Harms-Ensink ist nach überstandenen Knöchelproblemen wieder ins Training eingestiegen.