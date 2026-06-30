Spelle schlägt den West-Regionalligisten SF Lotte 3:0 von PM SC Spelle-Venhaus · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup/SC Spelle-Venhaus

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus hat im dritten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2026/27 den zweiten Sieg gegen einen West-Regionalligisten verzeichnet. Am Montagabend setzten sich die Schwarz-Weißen im heimischen Getränke Hoffmann Stadion 3:0 gegen SF Lotte durch. Im ersten Test schlugen sie den FC Gütersloh 1:0.

Spelles Trainer Henry Hupe gab Montag erneut allen Akteuren Spielzeit und mischte die beiden Mannschaften, die im vergangenen Test gegen die U21 vom FC Twente/Heracles jeweils 45 Minuten zum Einsatz kamen. Bei hohen Temperaturen sahen die rund 100 Zuschauer im ersten Durchgang nur wenige klare Möglichkeiten. Beide Defensivreihen dominierten. Der SCSV verzeichnete im ersten Durchgang kaum glasklare Chancen. Auch aus den Standards resultierten selten gefährliche Situationen. Doch mit der letzten Aktion der ersten Hälfte gelang doch noch die Führung: Daniel Benke bekam den Ball zentral vor dem Lotter Tor und schoss ihn ins linke Eck. Direkt danach pfiff Schiedsrichter Jan Krummen (SV Holthausen Biene) ab. Die Lotter versuchten, schnell anzugreifen, kamen aber auch nur selten zu Chancen. Bei der größten hatte die neuformierte Mannschaft von Trainer Nadir Sönmez Pech: Der Ball landete am Pfosten des SCSV-Tores.

In der Halbzeitpause wechselte Hupe, der zuvor schon Matteo Echelmeyer für Artem Popov gebracht hatte, auf neun Positionen durch. Nur Torwart Mattis Niemann stand auch in der zweiten Hälfte noch auf dem Platz. Beide Mannschaften bemühten sich, den Ball zu kontrollieren. Chancen hatten weiterhin Seltenheitswert. Bei einem Schuss von Benjamin Evers war Lottes Keeper zur Stelle. Mehr strecken musste sich Niemann bei einem Angriff der Gäste. Der Tabellen-Elfte der vergangenen Regionalliga-Saison bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, doch Spelle war in dieser Phase vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Jan Popov setzte Niklas Oswald ein, der sechs Minuten vor dem Abpfiff auf 2:0 erhöhte. Oswald und Steffen Wranik spielten nur 120 Sekunden später Tom Winnemöller frei. Das 3:0. Ein etwas zu deutlicher Erfolg.