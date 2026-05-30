Spelle reist erneut nach Jemgum

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems kommt es am Wochenende zur schnellen Neuauflage des Duells zwischen dem SV Ems Jemgum und Tabellenführer SC Spelle-Venhaus. Trainerin Rahel Mehring erwartet erneut eine anspruchsvolle Aufgabe.

Der SC Spelle-Venhaus steht vor dem zweitletzten Saisonspiel in der Frauen-Landesliga Weser-Ems – und dabei kommt es zu einem schnellen Wiedersehen mit dem SV Ems Jemgum. Nur sechs Tage nach dem Aufeinandertreffen im Finale reist der Tabellenführer erneut nach Ostfriesland.

„Es ist natürlich eine etwas komische Situation, nur sechs Tage nach dem Finale in Jemgum wieder nach Jemgum zu fahren“, sagte Spelles Trainerin Rahel Mehring im Vorfeld der Partie. Trotz der ungewöhnlichen Konstellation blickt der Spitzenreiter mit Vorfreude auf die Begegnung: „Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das zweitletzte Spiel der Saison.“

Die Erinnerungen an das jüngste Duell sind dabei noch präsent. „Die Eindrücke von Montag sind natürlich noch sehr frisch“, erklärte Mehring. Vor allem die offensive Qualität des Tabellendritten sieht die Trainerin als große Herausforderung an. „Wir wissen, was uns am Sonntag erwartet – insbesondere durch die schnelle Offensive strahlt Jemgum immer wieder Gefahr aus.“

Spelle-Venhaus führt die Tabelle weiterhin souverän an und ist auch in dieser Saison noch ungeschlagen. Jemgum hingegen möchte sich im Saisonendspurt gegen den Spitzenreiter erneut beweisen und seine starke Spielzeit weiter bestätigen.

Die Zuschauer dürfen sich damit auf ein intensives Duell zweier formstarker Mannschaften freuen.