Spelle reist als Tabellenvierter zum Aufsteiger nach Lüneburg Erstes Punktspiel nach der Winterpause: Form, Platzverhältnisse und Tabellenkonstellation prägen die Ausgangslage

– Foto: Manni Hermes

Nach wetterbedingten Spielabsagen startet die Oberliga Niedersachsen am 20. Spieltag in die zweite Saisonhälfte. Der viertplatzierte SC Spelle-Venhaus gastiert beim abstiegsbedrohten Lüneburger SK Hansa – ein Duell mit klaren Tabellenunterschieden, aber offenem Ausgang.

Ausgangslage: Enge Spitzengruppe, Druck im Tabellenkeller Der SC Spelle-Venhaus überwinterte mit 31 Punkten aus 17 Spielen auf Rang vier und gehört damit zur erweiterten Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen. Punktgleich mit dem Drittplatzierten TuS Bersenbrück und nur vier Zähler hinter Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder ist der Abstand nach oben überschaubar. Ganz anders stellt sich die Situation beim Lüneburger SK Hansa dar. Der Aufsteiger rangiert mit 21 Punkten aus 16 Spielen auf Platz elf und befindet sich im unteren Tabellendrittel. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist zwar vorhanden, bleibt jedoch fragil.

Winterpause verlängert: Fehlender Rhythmus auf beiden Seiten Beide Mannschaften gehen ohne Pflichtspielpraxis ins erste Punktspiel des Jahres. Sowohl die Partie des SCSV in Rehden als auch das Spiel der Lüneburger in Wolfsburg wurden am vergangenen Spieltag witterungsbedingt abgesagt. Die Winterpause verlängerte sich dadurch unfreiwillig, wodurch der Wettkampfrhythmus fehlt. Für Spelle bedeutet dies eine ungewohnte Vorbereitung: Statt Testspiel stand zuletzt Training auf dem Programm. Auch die Gastgeber mussten ihre Planungen anpassen, sodass die Partie am Samstag für beide Teams eine Standortbestimmung darstellt.