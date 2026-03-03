Spelle plant weiter

Der Kader des Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus für die neue Saison nimmt immer konkretere Formen an. Jetzt hat mit Max Meier, Jost Krone und Matteo Echelmeyer ein weiteres Trio zugesagt. „Wir sind froh, dass sie bleiben“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte.
Der im vergangenen Sommer gekommene Meier hat gerade erst vor einigen Tagen seine Pflichtspielpremiere für den SCSV gegeben - beim 0:2 in Lüneburg. Der 24-Jährige verletzte sich in der Saisonvorbereitung am Syndesmoseband im Sprunggelenk. Die langwierige Reha hat er diszipliniert durchgehalten. „Man muss sich körperlich durchkämpfen, aber es ist auch mental sehr anstrengend.“ Dabei habe er auch vom Verein viel Unterstützung bekommen. „Wir haben ihm das Gefühl gegeben, dass wir zu ihm stehen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte. „Ich bin froh, dass er für ein weiteres Jahr zugesagt hat. Max hat eine Riesen-Potenzial. Darauf dürfen sich die Speller freuen.“
Der linke Außenverteidiger ist bereit, wieder durchzustarten. Er gilt als ehrgeiziger Spieler mit hoher Eigenmotivation, athletisch, schnell und dynamisch. Immerhin wurde Meier, der beim TuS Hilltrup mit dem Fußballspielen begann, elf Jahre bei Borussia Dortmund ausgebildet, wechselte in die USA und kam über Westfalia Kinderhaus nach Spelle. „Hier fühle ich mich sehr gut aufgehoben, nette Menschen, ein tolles Umfeld und eine geile Mannschaft und ein souveräner Verein. Deswegen bin ich geblieben.“
Auch Krone fühlt sich bei den Schwarz-Weißen richtig wohl. Wegen des familiären Umfelds und weil er gemerkt hat, „dass man mit der Mannschaft extrem viel Erfolg und natürlich auch Spaß haben kann“. Der 20-jährige Innenverteidiger hat in Spelle den Übergang vom Junioren- zum Herrenbereich nahtlos hinbekommen. Und er weiß, dass das keinesfalls selbstverständlich ist. „Es ist schon anspruchsvoll, sich da anzupassen.“ Er kennt einige gute Fußballer, die diese Umstellung nicht geschafft haben.
Krone dagegen sammelte schon im ersten Jahr in Spelle etliche Spieleinsätze auf dem Platz. Und im zweiten setzt es sich fort. Er hat inzwischen 37 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen absolviert und Ende Oktober gegen Wetschen auch sein erstes Tor geschossen. Krone kam über BW Hollage zur Jugend des VfL Osnabrück, mit dessen U19 er in die Bundesliga aufgestiegen ist. „Jost ist auf einem richtig guten Weg. Man kann sich auf ihn verlassen. Er kommt auch als Typ in Spelle gut an.“
Echelmeyer hat die ersten Schritte in den Herrenbereich unternommen. Dabei spielt er noch bei den in die Niedersachsenliga aufgestiegenen A-Junioren. Der vielseitige Kicker mit dem starken linken Fuß läuft am liebsten auf der Zehnerposition auf. Der 18-Jährige trainiert seit dem vergangene Sommer regelmäßig im Oberliga-Kader. Noch ist der Fokus auf die U19 gerichtet, aber zwei-, dreimal hat er auch schon im Team von Henry Hupe auf der Bank gesessen. „Ein tolles Gefühl. Auch wenn man nicht eingesetzt wird, macht es ultra Bock!“ Und er hat Bock auf mehr.
In der Oberligamannschaft fühlt sich das Speller Eigengewächs „super aufgenommen“. Der Hauptfokus liegt für Echelmeyer bis Saisonende auf der A-Jugend. Er hat allerdings auch schon Spiele in der U23 absolviert. „Matteo ist ein großes Talent“, sagt Schütte. Wichtig sei es, sich weiter in Sachen Schnelligkeit und Körperlichkeit zu entwickeln. „Wir wünschen uns als Verein nichts sehnlicher, als dass er als Speller Junge irgendwann im Mittelfeld die Fäden zieht.“
Denn der SCSV setzt ohne die finanziellen Mittel wie etliche Konkurrenten nur auf Spieler aus der Region. Diesen Speller Weg schätzt auch Thomas Hoffrogge als Premium- und Trikotsponsor, der nicht nur der Erste unterstützt. „„Das ist ein spannendes Projekt. Auch mit der Jugendarbeit. Man sieht auch am Tabellenplatz, wie erfolgreich der Fußball ist.“ Der Unternehmer bewundert, dass der Verein den Mut aufbringt, solch große Projekte wie aktuell den Kunstrasenplatz in Angriff zu nehmen.
Schon 18 Spieler für die Saison 2026/27
Aus dem aktuellen Kader haben neben Max Meier, Jost Krone und Matteo Echelmeyer bereits Luca Tersteeg, Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet, Mattis Niemann, Tom Winnemöller, Steffen Wranik, Janik Jesgarzewski, Jan-Luca Ahillen, Felix Golkowski, Artem Popov, Anton Popov und Jan Popov zugesagt. Auch das Trainerteam Henry Hupe, Marius Kattenbeck, Alex Moll und Thomas Klimka setzt die Arbeit in der Saison 2026/27 fort. Mit Mittelfeldspieler Daniel Benke, Innenverteidiger Joe Klöpper (beide U23 SV Meppen) und Abwehrspieler Moritz Pauli (Borussia Münster) stehen drei externe Zugänge fest.