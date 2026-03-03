Spelle plant weiter Auch Max Meier, Jost Krone und Matteo Echelmeyer bleiben von red · Heute, 15:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Der Kader des Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus für die neue Saison nimmt immer konkretere Formen an. Jetzt hat mit Max Meier, Jost Krone und Matteo Echelmeyer ein weiteres Trio zugesagt. „Wir sind froh, dass sie bleiben“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte.

Der im vergangenen Sommer gekommene Meier hat gerade erst vor einigen Tagen seine Pflichtspielpremiere für den SCSV gegeben - beim 0:2 in Lüneburg. Der 24-Jährige verletzte sich in der Saisonvorbereitung am Syndesmoseband im Sprunggelenk. Die langwierige Reha hat er diszipliniert durchgehalten. „Man muss sich körperlich durchkämpfen, aber es ist auch mental sehr anstrengend.“ Dabei habe er auch vom Verein viel Unterstützung bekommen. „Wir haben ihm das Gefühl gegeben, dass wir zu ihm stehen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte. „Ich bin froh, dass er für ein weiteres Jahr zugesagt hat. Max hat eine Riesen-Potenzial. Darauf dürfen sich die Speller freuen.“ Der linke Außenverteidiger ist bereit, wieder durchzustarten. Er gilt als ehrgeiziger Spieler mit hoher Eigenmotivation, athletisch, schnell und dynamisch. Immerhin wurde Meier, der beim TuS Hilltrup mit dem Fußballspielen begann, elf Jahre bei Borussia Dortmund ausgebildet, wechselte in die USA und kam über Westfalia Kinderhaus nach Spelle. „Hier fühle ich mich sehr gut aufgehoben, nette Menschen, ein tolles Umfeld und eine geile Mannschaft und ein souveräner Verein. Deswegen bin ich geblieben.“

Auch Krone fühlt sich bei den Schwarz-Weißen richtig wohl. Wegen des familiären Umfelds und weil er gemerkt hat, „dass man mit der Mannschaft extrem viel Erfolg und natürlich auch Spaß haben kann“. Der 20-jährige Innenverteidiger hat in Spelle den Übergang vom Junioren- zum Herrenbereich nahtlos hinbekommen. Und er weiß, dass das keinesfalls selbstverständlich ist. „Es ist schon anspruchsvoll, sich da anzupassen.“ Er kennt einige gute Fußballer, die diese Umstellung nicht geschafft haben. Krone dagegen sammelte schon im ersten Jahr in Spelle etliche Spieleinsätze auf dem Platz. Und im zweiten setzt es sich fort. Er hat inzwischen 37 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen absolviert und Ende Oktober gegen Wetschen auch sein erstes Tor geschossen. Krone kam über BW Hollage zur Jugend des VfL Osnabrück, mit dessen U19 er in die Bundesliga aufgestiegen ist. „Jost ist auf einem richtig guten Weg. Man kann sich auf ihn verlassen. Er kommt auch als Typ in Spelle gut an.“