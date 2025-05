Spelle: Personal knapp, aber Stimmung gut

Für Spelles Trainer Tobias Harink ist der TuS Bersenbrück eine top Mannschaft, „die individuell extrem gut besetzt ist, mit vielen Fußballern, die ein Spiel entscheiden können und durch Einzelaktionen immer wieder gefährlich sind.“ Markus Lührmann führt mit 16 Treffern die interne Torjägerliste an vor Michel Eickschläger (13), der zuletzt beim 4:1 gegen Celle alle TuS-Treffer erzielte. Der Ex-Osnabrücker und -Meppener Marcos Alvarez hat sieben Mal getroffen. Mit Moritz Waldow, Marcel Ruschmeier und Patrick Siemer stehen auch drei ehemalige Speller im Aufgebot von Andreas Steinmann, der seit der Winterpause als dritter Trainer nach Tobias Langemeyer und Thorsten Marunde-Wehmann tätig ist.

„Bersenbrück ist in der Rückrunde da, wo man die Mannschaft von Anfang an erwartet hat“, sagt Harink. Er freut sich auf das Duell am Dienstag. „Das ist für eine eine richtig coole Aufgabe, eine große Herausforderung schon wegen Bersenbrücks Heimstärke. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen sehr gut gepunktet.“ Der TuS führt die Heimtabelle der Oberliga an, hat in 15 Spielen 33 Zähler gesammelt. In den letzten Wochen hat der Gastgeber gut gepunktet. Er ist seit fünf Spielen ungeschlagen.