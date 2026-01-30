Spelle muss improvisieren Soccerhalle, Krafttraining und individuelle Läufe von red · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Die Trainingsbedingungen werden nicht besser. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefällen muss auch Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus improvisieren.

An Training auf Naturrasen ist überhaupt nicht zu denken. Zuletzt war auch der Kunstrasenplatz im Getränke Hoffmann Stadion vereist und zudem mit einer Schneeschicht bedeckt. Deswegen musste auch das Testspiel gegen den SV Meppen ausfallen. „Nichts geht mehr“, lautete die Devise. Beide Mannschaften hätten das reizvolle Duell der emsländischen Nummer zwei gegen die Nummer eins gern ausgetragen. Schon am Dienstag fiel das Speller Training im Freien aus. Stattdessen fanden eine Kraft- und eine Spinning-Einheit statt. Am Donnerstag verordnete das Trainerteam den Fußballern einen individuellen Lauf. So wichtig die gemeinsamen Einheiten sind: Die aktuellen Witterungsbedingungen werden auch bei der Anfahrt zum Training berücksichtigt.

Am heutigen Freitag (30.1.) weicht der SCSV ins Sportwerk Ochtrup aus „Das ist für uns fast die einzige Möglichkeit, an den Ball zu kommen“, erläutert Coach Henry Hupe. Diese Gelegenheit nutzten die Schwarz-Weißen bereits in der vergangenen Woche. „Wir werden viel spielen, aber auch ein paar andere Sachen machen“, erklärt Hupe. Er weiß, dass Trainingsinhalte in der Halle eingeschränkt sind. „Es wird nicht groß taktisch gearbeitet. Wir werden am Anfang viele Ballkontakte sammeln und es ausnutzen, dass wir die Chance haben, wieder einigermaßen vernünftig mit dem Ball zu trainieren.“ Hupe hofft, dass das Wetter in der nächsten Woche besser wird und die Mannschaft wieder auf dem Platz gehen kann. Es sind noch zwei Testspiele im Getränke Hoffmann Stadion geplant: Am 7. Februar um 14 Uhr gegen den Westfalenligisten Eintracht Ahaus und am 14. Februar um 14 Uhr gegen den Grafschafter Landesligisten FC Schüttorf 09. Genau eine Woche später (21.2., 14 Uhr) findet bereits das erste Punktspiel des neuen Jahres beim BSV Rehden statt.