Spelle macht in Bersenbrück zweimal Rückstand wett Verfolgerduell endet unentschieden von red · Heute, 07:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mantrup

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus holt beim 2:2 (1:0) im packenden Verfolgerduell beim TuS Bersenbrück den ersten Punkt im neuen Jahr. „Hochverdient“, bescheinigte der Sportliche Leiter Markus Schütte den Emsländern ein richtig gutes Spiel. Sie bewiesen zudem Moral und machten zweimal einen Rückstand wett.

„Bis auf die ersten zehn Minuten haben die Jungs stark gespielt“, erklärte Schütte nach der kampfbetonten Partie. „Alle haben sich super reingehauen.“ Auffällig der junge Jan Popov. Die Speller registrierten zufrieden, dass nach zwei Niederlagen nach der Winterpause der Negativtrend gestoppt ist. „Nicht jeder Oberligist kann von sich sagen, dass er vier Punkte gegen Bersenbrück geholt hat“, meinte Schütte. „Jetzt freuen wir uns auf das Derby am Mittwoch in Biene. Spelle fand nur schwer ins Spiel. Schon in der dritten Minute kassierten die Schwarz-Weißen das 0:1: Nach einer guten Möglichkeit kam Bersenbrück zum Eckball. Nach einer hektischen Szene im Strafraum staubte Connor Fabien Rohra ab. Die SCSV-Abwehr sah nicht gut aus. Der Gastgeber lauerte auf Fehler der Gäste, sorgte in der starken Offensive für viel Tempo und kam zu weiteren Gelegenheiten.

Doch die Emsländer zeigten sich keinesfalls geschockt. Nach zehn Minuten waren sie auf Augenhöhe. Nach einer Viertelstunde die beste Möglichkeit für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe: Janik Jesgarzewski traf die Latte des gegnerischen Tores. Pech für den SCSV. Die nächste große Chance hatte Leon Dosquet nach einer Ecke. Doch es blieb beim 0:1. Die Schwarz-Weißen spielten ordentlich nach vorn und kamen zu einigen Eckbällen. Viel lief auf der linken Seite über Niklas Oswald. „Zur Pause wäre ein Unentschieden verdient gewesen“, lautete Schüttes Bilanz. Denn auch die Defensive ließ nur noch wenig zu.