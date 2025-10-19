– Foto: Uli Mentrup

Spelle kassiert die dritte Niederlage in Folge Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Egestorf-L.

Der SC Spelle-Venhaus hat das dritte Punktspiel in Folge verloren. Vor rund 280 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion unterlag der Gastgeber gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder 0:2 (0:0). Der SCSV hat nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Der Gast rückte wieder an die Tabellenspitze.

Die erste Möglichkeit im Spiel hatten die Emsländer, als Mittelstürmer Elias Strotmann nach einem Zuspiel von Marvin Kehl abzog. Danach verpasste Jan Popov nach einer Hereingabe von Steffen Wranik den Ball zentral vor dem Tor nur ganz knapp (23.). Sekunden später wurde der Schuss von Jan-Luca Ahillen zur Ecke abgewehrt. Sieben Minuten danach war Strotmann zu überrascht, als der Ball doch noch bei ihm ankam. Er holte eine Ecke heraus. Kehl forderte in dieser Szene vergeblich einen Foulelfmeter. Vor der Pause hatte der SCSV leichte Vorteile. Heute, 14:30 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. 0 2 Abpfiff

Die größte Möglichkeit des ersten Durchgangs verzeichnete allerdings der Gast aus Barsinghausen. Nick Bode traf den Pfosten, Gean Rodrigo Baumgratz brachte danach das Leder aus aussichtsreicher Position nicht im Tor unter. Die Germanen bemühten sich um eine klare spielerische Linie. In Strafraumnähe versuchten sie es mit Schüssen aus der Distanz. Der Gastgeber wehrte sich energisch. Er begann sofort mit hohem Einsatz. Die Defensivspieler Jan-Hubert Elpermann, der früh Gelb sah, und Ahillen wurden vom Unparteiischen Christoph Bödeker aus Bodenhagen eindringlich ermahnt. Trainer Henry Hupe hatte die Startelf im Vergleich zum Derby beim SV Meppen II auf drei Positionen verändert: Für den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Felix Golkowski, Niklas Oswald und Artem Popov liefen Jan-Hubert Elpermann, Anton Popov und Marvin Kehl von Beginn an auf.