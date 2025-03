Spelle im Nachholspiel beim BSV Rehden nur Außenseiter

Schweres Auswärtsspiel für den SC Spelle-Venhaus. Der emsländische Fußball-Oberligist tritt am Mittwoch um 19.30 Uhr zur Nachholpartie beim BSV Rehden an. Der Gastgeber ist seit 15 Spielen ungeschlagen und träumt von der Rückkehr in die Regionalliga. Der seit vier Partien sieglose SCSV ist an den Waldsportstätten nur Außenseiter.

Eine ähnliche Phase hatten die Speller in der Hinserie. Harink ist sicher, dass die Mannschaft auch dieses Mal wieder stark herauskommen kann. Gerade auswärts habe der SCSV schon sehr gute Spiele gemacht. „Wir wissen, was wir können.“

Bei der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Egestorf-Langreder ist das Bild differenzierter. Der SCSV fand schwer ins Spiel. Im Aufbau wirkten die Schwarz-Weißen zu mutlos, waren zu inaktiv, um Anspielstationen zu schaffen „und den Ball konstruktiv nach vorne zu spielen. Wir haben mehr auf lange Bälle gesetzt, die wir allerdings auch nicht gut gespielt haben.“ Zudem gewann Spelle zu wenig zweite Bälle. Nach einer klaren Ansprache in der Kabine zeigte die Mannschaft eine Reaktion. Allerdings blieb der Auftritt „weit entfernt von unseren Ansprüchen“, erklärt Harink. Es gab kaum Tormöglichkeiten - abgesehen von der großen Chance durch Christoph Ahrens in der Nachspielzeit.

Personell bleibt es schwierig für die Schwarz-Weißen. Etliche Spieler haben nach Verletzung oder Erkrankung noch einen Trainingsrückstand. Neben dem schon länger fehlenden Anton Popov sind in Rehden auch der nach der fünften Gelben Karte gesperrte Mannschaftskapitän Torben Stegemann und Jan-Luca Ahillen (private Gründe) nicht dabei. Der SCSV verfügtüber einen breiten Kader. „Davon sind wir voll überzeugt. Die Jungs, die Mittwoch reinkommen, werden alles geben, dass wir Intensität und ein gutes Spiel auf den Platz bekommen“, betont Harink, dessen Elf am Sonntag zum Schluss der „englischen Woche“ in Heeslingen gefordert ist.

Der SCSV-Coach schätzt Rehden als personell stark besetzte Top-Mannschaft ein. Der BSV startete mit vier Niederlagen in die Serie und verließ erst am 13. Spieltag die Abstiegsränge. Aktuell sorgt das Shootingteam von Kristian Arambasic für Furore. Es ist seit Ende September in 15 Spielen ungeschlagen. Am Wochenende besiegte es den Tabellenzweiten FSV Schöningen trotz 60-minütiger Unterzahl nach der Roten Karte gegen Riad Stublla 2:0. Rehden rückte mit 38 Punkten auf den siebten Platz vor, hat aber noch zwei Spiele Rückstand nicht nur auf Spelle (39). Nach dem Erfolg im Schlager hat der BSV seine Karten im Aufstiegsrennen deutlich verbessert.