Am 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems stehen wieder packende Duelle auf dem Programm, die über Tabellenplätze, Aufstiegschancen und den Kampf gegen den Abstieg entscheiden können. Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus II und die Verfolger aus Lohne, Altenlingen und Schwefingen wollen ihre Positionen behaupten, während sich die Teams aus dem unteren Tabellenbereich wie Bad Bentheim, Veldhausen oder Emslage dringend Punkte sichern müssen. Besonders brisant versprechen die Kellerduelle zu werden, in denen jedes Tor enormen Wert hat. Spannung, Kampfgeist und torreiche Begegnungen sind also garantiert, wenn die Liga in die zweite Saisonhälfte startet.