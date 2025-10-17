 2025-10-15T11:43:40.576Z

– Foto: Michael Rüther

Spelle II will die Spitze verteidigen – Kellerkracher in Salzbergen

Aufsteigerduell: Veldhausen trifft auf Sparta Werlte

Am 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems stehen wieder packende Duelle auf dem Programm, die über Tabellenplätze, Aufstiegschancen und den Kampf gegen den Abstieg entscheiden können. Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus II und die Verfolger aus Lohne, Altenlingen und Schwefingen wollen ihre Positionen behaupten, während sich die Teams aus dem unteren Tabellenbereich wie Bad Bentheim, Veldhausen oder Emslage dringend Punkte sichern müssen. Besonders brisant versprechen die Kellerduelle zu werden, in denen jedes Tor enormen Wert hat. Spannung, Kampfgeist und torreiche Begegnungen sind also garantiert, wenn die Liga in die zweite Saisonhälfte startet.

So., 19.10.2025, 17:00 Uhr
SG Freren 1921
SG Freren 1921Freren
SV Olympia Laxten
SV Olympia LaxtenLaxten
17:00

Freren trifft zuhause auf Laxten. Die Mannschaft von Florian Hoff hat zuletzt gegen Neuenhaus wichtige Punkte gesammelt und will diesen Lauf fortsetzen. Laxten kämpft um Stabilität im Mittelfeld und möchte Punkte mitnehmen, um den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren. Ein enges Spiel mit offenem Ausgang ist zu erwarten.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Bad Bentheim
SV Bad BentheimBad Bentheim
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren
14:00

Bad Bentheim muss im Kellerduell gegen Concordia Emsbüren dringend punkten, um sich weiter von den ungemütlichen Plätzen abzusetzen. Concordia hat sich zuletzt mit einem Unentschieden gegen Langen stabil gezeigt. Der Aufsteiger will seine Position im oberen Tabellenmittelfeld ausbauen. Ein intensives und umkämpftes Spiel ist garantiert.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
16:00live

Der SV Langen tritt zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Lohne an. Langen ist in guter Form, spielte zuletzt 1:1 gegen Emsbüren und will diese Serie fortsetzen. Union Lohne steht nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter und wird alles daran setzen, die Verfolgerposition zu sichern. Spannung und Kampfgeist sind garantiert, ein enges Spiel ist zu erwarten.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
14:00

Veldhausen empfängt Sparta Werlte in einem Duell der Aufsteiger. Beide Teams suchen dringend Punkte, Veldhausen steckt tief im Tabellenkeller. Sparta Werlte hat zuletzt gegen schwächere Gegner Punkte gesammelt und will weiter Boden gutmachen. Dieses Spiel könnte richtungsweisend für den Kampf gegen den Abstieg werden.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
15:00

Salzbergen empfängt Emslage in einem Kellerduell. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Salzbergen hat zuletzt ein starkes Spiel gegen Union Lohne Genmacht, ging aber ohne Punkte aus der Partie. Dieses Duell könnte richtungsweisend für die Abstiegsfrage werden – ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel"-

Heute, 20:00 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts II
20:00

Der ASV Altenlingen empfängt die schwankenden Gäste aus Nordhorn. Altenlingen hat in den letzten Partien mit Siegen gegen Teams aus dem Mittelfeld gezeigt, dass man den Anschluss an die Tabellenspitze halten will.Die Partie verspricht ein taktisch anspruchsvolles Duell zu werden, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SF Schwefingen 1949
SF Schwefingen 1949Schwefingen
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. II
15:00live

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
VfL Weiße Elf Nordhorn
VfL Weiße Elf NordhornWeiße Elf
SV Borussia 08 Neuenhaus
SV Borussia 08 NeuenhausNeuenhaus
14:00

Die Weiße Elf aus Nordhorn trifft zuhause auf Borussia Neuenhaus. Nordhorn musste sich zuletzt dem aktuellen Spitzenreiter Spelle-Venhaus II geschlagen geben und könnte mit einem Sieg wieder Anschluss an die Spitzenplätze schaffen. Neuenhaus konnte den guten Saisonbeginn nicht bestätigen, kämpft mittlerweile gegen die Abstiegsplätze und muss punkten, um sich Luft zu verschaffen. Ein intensives und torreiches Spiel ist zu erwarten.

