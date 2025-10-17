Am 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems stehen wieder packende Duelle auf dem Programm, die über Tabellenplätze, Aufstiegschancen und den Kampf gegen den Abstieg entscheiden können. Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus II und die Verfolger aus Lohne, Altenlingen und Schwefingen wollen ihre Positionen behaupten, während sich die Teams aus dem unteren Tabellenbereich wie Bad Bentheim, Veldhausen oder Emslage dringend Punkte sichern müssen. Besonders brisant versprechen die Kellerduelle zu werden, in denen jedes Tor enormen Wert hat. Spannung, Kampfgeist und torreiche Begegnungen sind also garantiert, wenn die Liga in die zweite Saisonhälfte startet.
Freren trifft zuhause auf Laxten. Die Mannschaft von Florian Hoff hat zuletzt gegen Neuenhaus wichtige Punkte gesammelt und will diesen Lauf fortsetzen. Laxten kämpft um Stabilität im Mittelfeld und möchte Punkte mitnehmen, um den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren. Ein enges Spiel mit offenem Ausgang ist zu erwarten.
Bad Bentheim muss im Kellerduell gegen Concordia Emsbüren dringend punkten, um sich weiter von den ungemütlichen Plätzen abzusetzen. Concordia hat sich zuletzt mit einem Unentschieden gegen Langen stabil gezeigt. Der Aufsteiger will seine Position im oberen Tabellenmittelfeld ausbauen. Ein intensives und umkämpftes Spiel ist garantiert.
Der SV Langen tritt zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Lohne an. Langen ist in guter Form, spielte zuletzt 1:1 gegen Emsbüren und will diese Serie fortsetzen. Union Lohne steht nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter und wird alles daran setzen, die Verfolgerposition zu sichern. Spannung und Kampfgeist sind garantiert, ein enges Spiel ist zu erwarten.
Veldhausen empfängt Sparta Werlte in einem Duell der Aufsteiger. Beide Teams suchen dringend Punkte, Veldhausen steckt tief im Tabellenkeller. Sparta Werlte hat zuletzt gegen schwächere Gegner Punkte gesammelt und will weiter Boden gutmachen. Dieses Spiel könnte richtungsweisend für den Kampf gegen den Abstieg werden.
Salzbergen empfängt Emslage in einem Kellerduell. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Salzbergen hat zuletzt ein starkes Spiel gegen Union Lohne Genmacht, ging aber ohne Punkte aus der Partie. Dieses Duell könnte richtungsweisend für die Abstiegsfrage werden – ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel"-
Der ASV Altenlingen empfängt die schwankenden Gäste aus Nordhorn. Altenlingen hat in den letzten Partien mit Siegen gegen Teams aus dem Mittelfeld gezeigt, dass man den Anschluss an die Tabellenspitze halten will.Die Partie verspricht ein taktisch anspruchsvolles Duell zu werden, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.
Die Weiße Elf aus Nordhorn trifft zuhause auf Borussia Neuenhaus. Nordhorn musste sich zuletzt dem aktuellen Spitzenreiter Spelle-Venhaus II geschlagen geben und könnte mit einem Sieg wieder Anschluss an die Spitzenplätze schaffen. Neuenhaus konnte den guten Saisonbeginn nicht bestätigen, kämpft mittlerweile gegen die Abstiegsplätze und muss punkten, um sich Luft zu verschaffen. Ein intensives und torreiches Spiel ist zu erwarten.