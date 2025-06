Spelle holt 22-jährigen Niklas Harms-Ensink von Vorwärts Nordhorn

Harms-Ensink traut sich den Sprung von der Landes- in die Oberliga natürlich zu. Er weiß aber auch, „dass das kein Selbstläufer ist. Ich muss viel arbeiten und alles dafür geben, dass ich meine Minuten bekomme.“ Der gelernte Industriemechaniker, der in Hoogstede wohnt und in Neuenhaus arbeitet, bezeichnet sich als Spieler, „der gern die Bälle fordert und ins Eins-gegen-eins geht.“ Er könne auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Am liebsten spiele er auf der rechten Seite. „Dann kann ich mit dem linken Fuß nach innen ziehen.“

Harms-Ensink begann bei den Minikickern in Neugnadenfeld mit dem Fußballspielen. Über den SV Hoogstede wechselte er zur C-Jugend zu Vorwärts Nordhorn. In der U15 und der U16 kickte er im damaligen JLZ Emsland. Einer seiner Mitspieler war Felix Golkowski, der im Sommer vom SV Meppen zum SCSV kommt. Dann führte der Weg zur SpVgg Brandlecht-Hestrup, bei der etliche Freunde spielten. Für den Verein lief er schon als A-Junior im Herrenbereich auf. Er feierte zwei Vizemeisterschaften und einen Kreispokalsieg. „Eine coole Zeit“, erinnert sich Harms-Ensink. 2023 ging es zu Vorwärts Nordhorn. Bis auf eine kurze Unterbrechung hat ihn sein Zwillingsbruder Leon begleitet.