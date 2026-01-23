Spelle hofft auf ersten Test

Fehlen werden in Neuenkirchen neben Elias Strotmann auch noch Steffen Schepers und Jan-Hubert Elpermann. Schepers brauche noch etwas Zeit, sagt Hupe. Elpermann steige immer mehr ins Training ein. Einige Spieler sind erkrankt, sodass der Trainer abwarten muss, wer zur Verfügung steht.

Nachdem der erste geplante Vergleich nach dem Re-Start im neuen Jahr wegen einer Absage vom Gegner DJK Wacker Mecklenbeck ausfallen musstee, hofft Trainer Henry Hupe, dass die Witterung den Schwarz-Weißen am Sonntag keinen Strich durch die Rechnung macht. Wie sehr die Minus-Temperaturen auch Kunstrasenplätzen zusetzen können, haben die Speller am Dienstag erfahren. „Wir mussten unser Training anpassen“, erklärt Hupe. Allerdings hat das Trainerteam für alle Fälle auch ein Alternativprogramm geplant.

Dagegen ist Max Meier wieder voll dabei. Der 23-Jährige, der im Sommer von Westfalia Kinderhaus zum SCSV gekommen ist, hat bislang nur zwei Testspiele für die Schwarz-Weißen bestritten. Danach musste er wegen eines Risses des Syndesmosebandes zuschauen. Jetzt steht er wieder voll im Training und hofft auf sein baldiges Comeback. „Er ist fit“, weiß Hupe. Nach Einschätzung des Trainers braucht Meier aber noch etwas Zeit, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. „Die werden wir ihm geben. Aber nach so kurzer Zeit im Training, sieht man, was für eine Qualität er mitbringt. Er wird uns nochmal verstärken.“ Zuletzt musste Meier einer leichten Erkältung Tribut zollen. Ein Risiko werden die Speller auch in seinem Fall nicht eingehen.

SuS Neuenkirchen belegt in der Westfalenliga, in der Meiers Ex-Verein Kinderhaus die Tabelle anführt, mit 24 Punkten den sechsten Platz. Gefährlichste Schützen sind Joshua Roß (6 Tore), Luca Bültel und Fin Menzel (beide 3). Menzel traf auch bei der 1:2-Niederlage im letzten Test der Neuenkirchener gegen den Oberligisten 1. FC Gievenbeck. Trainer Alexander Zerche war auch schon Coach vom FC Eintracht Rheine II.