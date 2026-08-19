Spelle hält gegen Zweitligisten lange dagegen

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Gegen den VfL Osnabrück bekommt der SC Spelle-Venhaus die Qualität eines Zweitligisten zu spüren. Die Emsländer geraten früh in Rückstand, gleichen zweimal aus und sorgen mit einem Treffer von Artem Popov von der Mittellinie für den spektakulärsten Moment des Abends.

Osnabrück machte von Beginn an deutlich, dass es die Partie nicht als lockeren Auftritt angehen wollte. Bereits in der dritten Minute traf Luca Raimund aus halbrechter Position zum 1:0. Der Ball schlug im langen Eck ein.

Der SC Spelle-Venhaus hat den Test gegen den VfL Osnabrück mit 3:5 (2:4) verloren. Für den Oberligisten war die Partie eine willkommene Gelegenheit, sich gegen einen höherklassigen Gegner zu messen. Osnabrück ging früh in Führung, doch Spelle fand immer wieder Antworten. Daniel Benke, Artem Popov und Max Meier erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe. Auf Seiten des Zweitligaaufsteigers war Leon Opitz mit drei Toren der auffälligste Akteur.

Dann kam Spelle besser in die Partie. Daniel Benke nutzte die erste gute Gelegenheit der Gastgeber und traf mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze zum Ausgleich. Auch Joe Klöpper kam anschließend zu einer Möglichkeit.

Der SCSV benötigte einige Minuten, um sich auf das Tempo des Zweitligisten einzustellen. In der neunten Minute wurde ein weiterer Osnabrücker Treffer nicht anerkannt, kurz darauf verhinderte Torwart Alex Moll mit einer starken Parade gegen Lukas Bornschein das 0:2.

Osnabrück blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft. Leon Opitz brachte den Zweitligaaufsteiger in der 28. Minute erneut in Führung, Theo Janotta erhöhte fünf Minuten später auf 3:1. Die Gäste waren dabei mit mehreren Spielern angetreten, die dem SCSV aus den ersten Zweitligaspielen bekannt waren. Vier Neuzugänge standen in der Osnabrücker Startelf, zudem gehörten fünf Akteure zum Kader, die beim Auftakt in Heidenheim eingesetzt worden waren.

Popov trifft spektakulär von der Mittellinie

Spelle ließ sich vom erneuten Rückstand nicht entmutigen. Artem Popov setzte kurz vor der Pause zu einem Abschluss an, der für den Höhepunkt der Partie sorgte: Der Mittelfeldspieler traf von der Mittellinie über Torwart Niklas Sauter hinweg ins Osnabrücker Tor.

Die Freude über das 2:3 hielt allerdings nicht bis zum Pausenpfiff. Leon Opitz erzielte seinen zweiten Treffer und stellte den 4:2-Halbzeitstand her.

Henry Hupe nutzte die Pause zu einem kompletten Wechsel. Sämtliche elf Spieler verließen den Platz, elf neue Akteure kamen. Der SCSV blieb auch mit der veränderten Mannschaft offensiv aktiv. Nach einer Möglichkeit von Benjamin Evers musste Bernd Lichtenstein, der nach der Pause das Tor hütete, zunächst zweimal eingreifen. Beim 5:2 war der Keeper allerdings machtlos: Opitz vollendete in der 61. Minute seinen Dreierpack.

Spelle hatte dennoch weitere eigene Abschlüsse. Matteo Echelmeyer und Janik Jesgarzewski kamen zu Möglichkeiten, ehe Max Meier in der 73. Minute mit einem Flachschuss auf 3:5 verkürzte. Für mehr reichte es gegen den Zweitligisten nicht.

In der Schlussphase erhielt zudem Leon Gensicke noch Spielzeit. Der Spieler war in der vergangenen Saison von der SG Bockum-Hövel zum SCSV gewechselt und wird dem Kader künftig nicht mehr angehören.

Auch abseits des Ergebnisses bot die Partie einen besonderen Rahmen. Die U13-Mannschaften beider Vereine absolvierten vor dem Spiel gemeinsam eine Trainingseinheit und begleiteten anschließend die Teams auf den Hauptplatz des Getränke Hoffmann Stadions.

Für Spelle richtet sich der Blick nun wieder auf den Ligaalltag. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Oberligist den BSV Rehden. Die Gäste starteten mit einem 0:0 beim TuS Bersenbrück in die Saison und feierten anschließend einen 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Der SCSV geht als Tabellenführer in das nächste Punktspiel.