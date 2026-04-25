Spelle gewinnt erstes Derby der Saison ach torloser erster Hälfte dreht der SCSV auf – Biene bleibt bei 13 Punkten von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SC Spelle-Venhaus hat das Emsland-Derby gegen den SV Holthausen Biene deutlich für sich entschieden. Beim 4:0 unter Flutlicht sicherte sich Spelle den ersten Derby-Sieg der Saison, verbesserte sich auf 42 Punkte und festigte Rang fünf. Biene bleibt nach der 19. Niederlage Vorletzter.

Vor 446 Zuschauern begann die Partie mit offenem Visier. Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen, als Ex-Speller David Elfert per Freistoß für Gefahr sorgte. Spelle antwortete früh durch Tjark Höpfner, der nach einem präzisen Zuspiel frei vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch nicht kontrollieren konnte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Spiel mit Vorteilen für den Gastgeber, ohne dass sich dies zunächst im Ergebnis niederschlug. Höpfner scheiterte mit einem Flachschuss an Torhüter Felix Ahlers, zudem traf Felix Golkowski kurz vor der Pause nach einem Eckball das Aluminium. Biene hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch weitgehend ungefährlich.

Vier Tore nach der Pause entscheiden das Derby Nach dem Seitenwechsel erhöhte Spelle deutlich das Tempo und drängte den Tabellen-15. tief in die eigene Hälfte. Der Führungstreffer fiel nach einem schnellen Umschaltmoment: Artem Popov setzte sich nach einem langen Ball durch und legte quer auf Adrian Lenz, der in der 59. Minute zum 1:0 einschob. Mit dem Treffer war die Partie geöffnet. Nur acht Minuten später erhöhte Tom Winnemöller auf 2:0, nachdem Spelle den Angriff konsequent zu Ende gespielt hatte. Weitere drei Minuten darauf traf Höpfner zum 3:0 und belohnte sich für seinen engagierten Auftritt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jip Kemna in der 88. Minute mit dem vierten Treffer.