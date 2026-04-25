Spelle gewinnt erstes Derby der Saison

Der SC Spelle-Venhaus hat das Emsland-Derby gegen den SV Holthausen Biene deutlich für sich entschieden. Beim 4:0 unter Flutlicht sicherte sich Spelle den ersten Derby-Sieg der Saison, verbesserte sich auf 42 Punkte und festigte Rang fünf. Biene bleibt nach der 19. Niederlage Vorletzter.
Vor 446 Zuschauern begann die Partie mit offenem Visier. Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen, als Ex-Speller David Elfert per Freistoß für Gefahr sorgte. Spelle antwortete früh durch Tjark Höpfner, der nach einem präzisen Zuspiel frei vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch nicht kontrollieren konnte.
Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Spiel mit Vorteilen für den Gastgeber, ohne dass sich dies zunächst im Ergebnis niederschlug. Höpfner scheiterte mit einem Flachschuss an Torhüter Felix Ahlers, zudem traf Felix Golkowski kurz vor der Pause nach einem Eckball das Aluminium. Biene hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch weitgehend ungefährlich.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Spelle deutlich das Tempo und drängte den Tabellen-15. tief in die eigene Hälfte. Der Führungstreffer fiel nach einem schnellen Umschaltmoment: Artem Popov setzte sich nach einem langen Ball durch und legte quer auf Adrian Lenz, der in der 59. Minute zum 1:0 einschob.
Mit dem Treffer war die Partie geöffnet. Nur acht Minuten später erhöhte Tom Winnemöller auf 2:0, nachdem Spelle den Angriff konsequent zu Ende gespielt hatte. Weitere drei Minuten darauf traf Höpfner zum 3:0 und belohnte sich für seinen engagierten Auftritt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jip Kemna in der 88. Minute mit dem vierten Treffer.
Spelle steht nach dem 27. Spieltag bei 42 Punkten und behauptet Rang fünf. Der Rückstand auf Platz vier bleibt bestehen, zugleich wächst der Vorsprung auf die direkten Verfolger. Mit drei ausstehenden Partien wahrt der SCSV damit die Chance auf einen starken Saisonabschluss.
Der Aufsteiger Biene bleibt mit 13 Punkten auf Rang 15 und weist mit nun 82 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga auf. Der Klassenerhalt ist seit dem vergangenen Spiel unmöglich.