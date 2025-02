Spelle gewinnt den letzten Test gegen Westfalia Kinderhaus 3:1

Dabei konnten beide Teams sogar auf Naturrasen antreten. Platz vier im Getränke Hoffmann Stadion war zwar ein wenig holprig, „aber wir waren froh, dass wir auf Rasen spielen“, erklärte der Sportliche Leiter des SCSV, Markus Schütte. Denn in acht Tagen werden die Emsländer auch beim Liga-Re-Start in Hildesheim auf Rasen auflaufen.

Ein wenig überraschend stand Luca Tersteeg in der Speller Start-Elf. Der Mittelfeldspieler hatte sich am vergangenen Woche beim Test in Meppen am Rücken verletzt. Er hatte am Donnerstag und Freitag wieder trainiert und war 45 Minuten dabei. Erstmals nach seiner Verletzung im Punktspiel gegen Atlas Delmenhorst stand Marvin Kehl wieder auf dem Platz. Zu einem Kurzeinsatz kam Max Meier, der im Sommer von Kinderhaus nach Spelle wechselt. Er hatte beim Westfalenligisten zuletzt angeschlagen gefehlt.

„35 Minuten lief es sehr gut“, analysierte Harink die Partie. In der zweiten Hälfte sah er ein eher wildes Spiel. Einige Spieler hätten sich gut präsentiert, von einigen hätte er gerade läuferisch mehr erwartet.

Am nächsten Wochenende startet des SCSV ins Restprogramm der Oberliga. Er tritt am Sonntag (16.2.) um 15 Uhr beim VfV Hildesheim an.

SC Spelle-Venhaus - Westfalia Kinderhaus 3:1 (2:1)

SC Spelle-Venhaus: Lichtenstein - Höpfner (46. Düker), Ahillen, Dosquet (46. Krone), Jesgarzewski (68. Ahrens) - Tersteeg (46. Jan Popov) - Wranik (46. Artem Popov), Landwehr, Stegemann (68. Kehl), Schepers (68. Oswald) - Winnemöller (68. Strotmann).

Westfalia Kinderhaus (Startelf): Scharbaum; Wietzorek, Graberg, Wesberg, Paenda, F. Witt, Witter, Sinev, Rensing, Inert, Möllers. Zunächst auf der Bank: Fenker, Haverland, J. Witt, Siekmann, Wesbuer, Meier, Picht, Ojiako.

Tore: 1:0 Tom Winnemöller (19.), 2:0 Steffen Wranik (28.), 2:1 Fabian Witt (39.), 3:1 Elias Strotmann (72.).

Schiedsrichter: Jost Steenken (Vorwärts Nordhorn)