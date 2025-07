Spelle genießt erst in der Rückrunde Heimrecht bei den Emslandderbys

Beim Treffen der Club-Vertreter in Barsinghausen erhielt der SCSV Anerkennung als fairste Mannschaft der vergangenen Saison. Die Mannschaft von Trainer Henry Hupe startet am Freitag, 8. August, bei Eintracht Braunschweig II in die neue Saison. Zum ersten Heimspiel erwartet sie am Sonntag (17.8., 15 Uhr) Aufsteiger MTV Wolfenbüttel.