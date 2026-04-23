Spelle gegen Mönchengladbach: 850 Stehplatzkarten verkauft

– Foto: SCSV

Der SC Spelle-Venhaus freut sich auf das Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 20. Mai ab 18.30 Uhr im Getränke Hoffmann Stadion. „Wir sind stolz, dass es uns wieder gelungen ist, einen Bundesligisten zu verpflichten“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte.

Das klappte im Juli 2023 kurz vor dem Start der Schwarz-Weißen in die Regionalliga mit dem FC Schalke 04. 3646 Fans sahen die 0:3-Niederlage des Teams von Trainer Hanjo Vocks. Tom Winnemöller verpasste bei einem Lattentreffer die Führung für den SCSV. Für die Königsblauen trafen Sebastian Polter (45.), Bryan Lasme (63.) und Keke Topp (90.). Im Getränke Hoffmann Stadion herrschte Volksfeststimmung.

Genau wie beim Spiel gegen Mönchengladbach am 20. Mai 2016 - also exakt zehn Jahre vor der geplanten Rückkehr im nächsten Monat. Das Team von Trainer André Schubert siegte vor rund 4000 Zuschauern 6:2. Für die Borussen trafen Branimir Hrgota (2), Jonas Hofmann (2), Havard Nordtveit und Patrick Hermann - für Spelle Christoph Ahrens. Gladbachs Nils Rütten steuerte ein Eigentor bei.