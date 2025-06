– Foto: SCSV

Spelle freut sich auf Oberliga mit 16 Teams und weitere Derbys Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh.

Die Zusammensetzung der Oberliga Niedersachsen für die nächste Saison steht. Der SC Spelle-Venhaus freut sich auf die Staffel mit nur noch 16 statt 18 Mannschaften, in der es aber nach dem Aufstieg des SV Holthausen Biene mehr Derbys gibt.

Wie groß die Belastung in einer Liga mit 18 Mannschaften ist, haben die Speller in der gerade beendeten Saison zu spüren bekommen. Dass die Zahl der Mannschaften reduziert wird, hängt für den Sportlichen Leiter Markus Schütte eng mit der Qualität der Oberliga zusammen. Denn mit dem HSC Hannover, der als Meister direkt aufsteigt, und dem Tabellenzweiten FSV Schöningen, die sich schon nach zwei von drei Spieltagen in der Relegation zur Regionalliga den Platz in der vierten Liga gesichert hat, haben sich zwei Mannschaften nach oben verabschiedet. Schütte gratuliert beiden Teams zum Aufstieg. Weil kein Niedersachsenvertreter aus der Regionalliga Nord absteigt, kann die Oberliga ab der Saison 2025/26 wieder mit „Soll-Stärke“ von 16 Teams antreten. „Die künftige Liga wird bestimmt nicht schwächer sein wird als in der abgelaufenen Saison“, ist Schütte sicher.

Spannend wie an der Tabellenspitze war es auch am Ende. SSV Vorsfelde steigt mit 40 Punkten ab. Zudem müssen MTV Eintracht Celle, Arminia Hannover und der VfL Oldenbürg künftig in der Landesliga auflaufen. Aus den vier Landesligen steigen der SV Holthausen Biene (Weser-Ems), der Lüneburger SK Hansa), MTV Wolfenbüttel (Braunschweig) und TSV Wetschen (Hannover) auf. Drei Meister setzten sich mit deutlichen Vorsprung vor dem Vizemeister durch: Lüneburg (19 Punkte vor SV Ahlerstedt/Ottendorf), MTV Wolfenbüttel (18 vor SSV Kästorf) und TSV Wetschen (11 vor STK Eilvese). Gegen Lüneburg und Wolfenbüttel hat der SCSV schon in der Oberliga gespielt. Gegen Wetschen, das aus der Samtgemeinde Rehden stammt, tritt er erstmals an.