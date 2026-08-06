 2026-08-04T13:27:00.809Z

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Spelle freut sich auf den VfL

Die Eintrittspreise für das Testspiel gegen den VfL Osnabrück

von red · Heute, 07:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uli Mentrup

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Spelle-Venh.

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus bestreitet am 18. August um 19 Uhr im heimischen Getränke Hoffmann Stadion ein Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück. Die Eintrittspreise stehen fest.

Für Erwachsene kostet die Karte für die Partie der Schwarz-Weißen gegen die Lila-Weißen 8 Euro. Dauerkarten-Inhaber, Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen 5 Euro. Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt.