– Foto: Uli Mentrup

Spelle fordert den neuen Spitzenreiter heraus Sonntag gegen VfV 06 Hildesheim Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. VfV Hildesh.

Nach zwei starken Vorstellungen mit vier Punkten gegen den TSV Wetschen und den SV Wilhelmshaven erwartet den SC Spelle-Venhaus am Sonntag ab 14 Uhr eine besondere Herausforderung. Der emsländische Oberligist tritt beim Tabellenführer VfV Borussia 06 Hildesheim an.

„Das ist ein sehr, sehr starker Gegner. Dementsprechend wartet eine sehr, sehr große Aufgabe“, erklärt Spelles Trainer Henry Hupe. Der Gastgeber habe viel Selbstvertrauen getankt. Aber der SCSV habe bewiesen, dass er „gegen jeden Gegner absolut in der Lage ist, konkurrenzfähig zu sein und auch als Sieger vom Platz zu gehen“, verweist er auf Spiele gegen die Top-Teams TuS Bersenbrück, SV Wilhelmshaven und Atlas Delmenhorst. So., 09.11.2025, 14:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. 14:00 PUSH

Der 6:1-Kantersieg gegen Wetschen und das 2:2 gegen Wilhelmshaven haben den Emsländern nach drei vorausgegangenen Niederlagen gutgetan. „Wir haben uns in vielen Bereichen verbessert, es besser auf den Platz gebracht als in den Spielen zuvor. Wir wissen aber auch, dass wir uns darauf nicht ausruhen können“, betont der Trainer. Die Stimmung nach den beiden jüngsten Heimspielen ist gut. Hupe spürte die positive Energie beim Training in dieser Woche in Varenrode. Personell gibt es kaum Veränderungen. Der zuletzt erkrankte Niklas Oswald dürfte wieder zur Verfügung stehen. Dagegen fehlen Max Meier, Steffen Schepers, Jan-Hubert Elpermann und Jan Popov.