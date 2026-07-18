Spelle feiert zweiten Zu-Null-Sieg binnen 24 Stunden

Der SC Spelle-Venhaus hat auch sein sechstes Testspiel erfolgreich gestaltet. Beim westfälischen Oberligisten TuS Hiltrup setzte sich die Mannschaft von Henry Hupe mit 1:0 durch und feierte damit den vierten Vorbereitungssieg. Den entscheidenden Treffer erzielte Tjark Höpfner kurz vor der Stundenmarke. Nur einen Tag nach dem 4:0 gegen Preußen Münster II präsentierte sich der SCSV erneut defensiv stabil und blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Weiter geht es für die Emsländer mit zwei Heimtests gegen GW Nottuln und RW Maaslingen, bevor Anfang August im NFV-Pokal der Heeslinger SC wartet.

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