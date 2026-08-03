Spelle feiert zum Saisonstart wichtigen Pokalsieg gegen den Heeslingen Popov erzielt Tor des Tages in der Schlussviertelstunde von red · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Das Foto zeigt Anton Popov (M.) im Zweikampf. – Foto: Uli Mentrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus feiert im vierten Anlauf im Niedersachsenpokal den ersten Sieg gegen den bisherigen Pokalschreck Heeslinger SC. Der Gastgeber setzte sich vor 446 Zuschauern im heimischen Getränke Hoffmann Stadion verdient mit 1:0 (0:0) durch.

Damit stehen die Speller im Viertelfinale. Fans und die Speller Mannschaft, die aufopferungsvoll kämpfte, freuten sich über den wichtigen Erfolg bei hohen Temperaturen. Spelles Trainer Henry Hupe musste im ersten Pflichtspiel der Saison auf die verletzten Steffen Wranik und Moritz Pauli verzichten. Seine Mannschaft versuchte, den Ball zu kontrollieren. Keine leichte Aufgabe gegen ein starkes Gästeteam, das die Räume gut zustellte. So dauerte es bis zur 16. Minute, ehe der SCSV den ersten Torschuss abgab. Tjark Höpfner jagte das Leder über das Tor.

Die Emsländer verzeichneten Vorteile, verfügten bis zum Seitenwechsel über einige Eckbälle. Die größte Chance hatte Felix Golkowski. Nach dem Schuss des Mittelfeldspielers reagierte Jeroen Gies, der ehemalige Meppener im HSC-Gehäuse, stark. Genau wie beim Kracher von Innenverteidiger Joe Klöpper in der Nachspielzeit. Die Gastgeber machten in den letzten Minuten der ersten Hälfte trotz Temperaturen um 27 Grad noch einmal Dampf, aber der Führungstreffer gelang nicht mehr. Die Heeslinger, die das Punktspiel in der vergangenen Saison in Spelle 2:6 verloren hatten, verzeichneten keinen Torschuss bis zum Seitenwechsel.