Spelle feiert zum Saisonstart wichtigen Pokalsieg gegen den Heeslingen

Oberligist SC Spelle-Venhaus feiert im vierten Anlauf im Niedersachsenpokal den ersten Sieg gegen den bisherigen Pokalschreck Heeslinger SC. Der Gastgeber setzte sich vor 446 Zuschauern im heimischen Getränke Hoffmann Stadion verdient mit 1:0 (0:0) durch.
Damit stehen die Speller im Viertelfinale. Fans und die Speller Mannschaft, die aufopferungsvoll kämpfte, freuten sich über den wichtigen Erfolg bei hohen Temperaturen.
Spelles Trainer Henry Hupe musste im ersten Pflichtspiel der Saison auf die verletzten Steffen Wranik und Moritz Pauli verzichten. Seine Mannschaft versuchte, den Ball zu kontrollieren. Keine leichte Aufgabe gegen ein starkes Gästeteam, das die Räume gut zustellte. So dauerte es bis zur 16. Minute, ehe der SCSV den ersten Torschuss abgab. Tjark Höpfner jagte das Leder über das Tor.
Die Emsländer verzeichneten Vorteile, verfügten bis zum Seitenwechsel über einige Eckbälle. Die größte Chance hatte Felix Golkowski. Nach dem Schuss des Mittelfeldspielers reagierte Jeroen Gies, der ehemalige Meppener im HSC-Gehäuse, stark. Genau wie beim Kracher von Innenverteidiger Joe Klöpper in der Nachspielzeit.
Die Gastgeber machten in den letzten Minuten der ersten Hälfte trotz Temperaturen um 27 Grad noch einmal Dampf, aber der Führungstreffer gelang nicht mehr. Die Heeslinger, die das Punktspiel in der vergangenen Saison in Spelle 2:6 verloren hatten, verzeichneten keinen Torschuss bis zum Seitenwechsel.
Heeslingens neuer Trainer Nico Matern musste fast eine Stunde auf die erste echte Möglichkeit seiner Elf warten. Doch dann grätschte SCSV-Kapitän Janik Jesgarzewski energisch gegen den Ball von Darvin Stüwe. Niemann musste nicht mehr eingreifen. Drei Minuten später eine Schusschance, doch der Ball ging etwa einen Meter über die Torlatte.
Die Spannung blieb. Dann sorgte sorgte der wenige Minuten zuvor eingewechselte Jan Popov für die verdiente Führung. Er wurde links am Strafraum an gespielt, ging noch einige Schritte und schoss den Ball rechts ins lange Eck. Der Rettungsversuch eines Heeslingers kurz vor der Linie misslang. Abwehrspieler Max Meier war zuvor vom Platz gegangen. Adrian Lenz wurde auf dessen Position beordert. Jan Popov übernahm die linke Seite in der Offensive. Der eingewechselte Artem Popov hätte in der Nachspielzeit noch den zweiten Treffer schießen können.
Nächsten Sonntag Heimspiel gegen Hildesheim
Am Sonntag, 9. August, startet der SCSV mit einem Heimspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim in die Punktspielsaison. Anstoß im Getränke Hoffmann Stadion ist um 15 Uhr.
SC Spelle-Venhaus - Heeslinger SC 1:0 (0:0)
SC Spelle-Venhaus: Niemann - Höpfner, Jesgarzewski, Klöpper, Meier (68. Jan Popov) - Anton Popov - Golkowski, Evers - Benke (90.+1 Schepers), Winnemöller (80. Artem Popov), Lenz (85. Krone).-Trainer: Henry Hupe.
Auf der Bank: Lichtenstein, Moll; Dosquet, Ahillen, Kehl, Wulkotte.
Heeslinger SC: Gies - Böntgen, Eggersglüß (88. Althausen), Schallschmidt, Motzkus - Eickhoff, Martens, Köhnken, Stöhr - Lohmann (71. Trebin), Stüve (71. Wilkens).-Trainer: Nico Matern.
Tor: 1:0 Jan Popov (77.).
Schiedsrichter: Magnus Wehmann (SV Gifhorn/Meinersen).
Zuschauer: 446 im Getränke Hoffmann Stadion in Spelle.