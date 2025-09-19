– Foto: SCSV

Spelle erwartet gegen Bersenbrück intensives Derby Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Bersenbrück

Derbystimmung beim SC Spelle-Venhaus. Der emsländische Fußball-Oberligist erwartet am Sonntag um 15 Uhr im heimischen Getränke Hoffmann Stadion den Tabellennachbarn TuS Bersenbrück. Der SCSV ist seit vier Spielen ungeschlagen, der TuS hat die vergangenen drei Partien in Folge gewonnen.

Spelles Trainer Henry Hupe freut sich auf das Duell mit einem Gegner, „der ganz viel Qualität mitbringt“. Die hat auch seine Mannschaft schon bewiesen. Zuletzt haderte er nur mit dem Ergebnis. Beim 1:1 am vergangenen Wochenende beim Spitzenreiter Atlas Delmenhorst nahmen die Schwarz-Weißen hochverdient einen Punkt mit. Weil sie vor allem nach der Pause Vorteile hatten, hätten es auch drei Zähler sein können. So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. TuS Bersenbrück Bersenbrück 15:00 live PUSH

Die Speller, die am Sonntag von den Minikickern auf das Feld geführt werden, warten noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Die Mannschaft sehnt ihn herbei, auch für die Zuschauer, die sie tatkräftig unterstützen. Hupe, der diese Woche 28 Jahre jung geworden ist, nennt den Heim-Dreier seinen großen Geburtstagswunsch. Ein besonderes Thema ist es indes nicht. „Wer gegen Bersenbrück nicht maximal motiviert ist, der wäre fehl am Platz“, sagt der Coach. Er ist sicher, dass er sich deswegen keine Sorgen machen muss. Denn in den jüngsten Partien hat sein Team bis zuletzt alles versucht, um einen Dreier zu holen. Deswegen ist Hupe „zu 100 Prozent überzeugt, dass jeder sein Maximum rausholen wird “. Für ihn gehe es, unabhängig von Heim- oder Auswärtsspiel, nur darum, „dass wir zusehen, dass wir drei Punkte holen“. Um das zu realisieren, dürfte eine bärenstarke Vorstellung nötig sein.