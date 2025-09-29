– Foto: SCSV

Spelle enttäuscht bei der 0:4-Schlappe in Verden Nach einer Stunde war es entschieden Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. FC Verden

Riesige Enttäuschung beim Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus. Nach fünf Spielen ohne Niederlage verlieren die Emsländer nach einer schwachen Vorstellung im ersten Durchgang beim FC Verden 04 deutlich mit 0:4 (0:3).

Damit verpassten es die Schwarz-Weißen, sich in der Spitzengruppe festzubeißen. Der FC Verden 04, der vergangene Saison beide Spiele gegen Spelle verlor, zog dank der besseren Tordifferenz nach dem dritten Sieg in Serie an den punktgleichen Gästen vorbei. Der SCSV lieferte eine schwache erste Halbzeit gegen einen keineswegs überzeugenden Gastgeber ab. „Wir hatten vielleicht 70 Prozent Ballbesitz“, stellte Spelles Co-Trainer Marius Kattenbeck fest. Doch daraus resultierte bis zum Pausenpfiff keine einzige klare Torchance für die Gäste. „Wir sind nicht zwingend und nicht zielstrebig“, erklärte Kattenbeck.

Den Führungstreffer durfte der Gastgeber feiern. Jonas Austermann erzielte in der zwölften Minute sein zweites Saisontor. Dank freundlicher Unterstützung der Schwarz-Weißen, die sich nach einer eigenen Ecke auskontern ließen. Nach demselben Schema fiel das 0:2 durch Philipp Johann Eggert (34.), dieses Mal allerdings nach einem Speller Freistoß. Vor dem 0:3 kurz vor dem Seitenwechsel verlor Marvin Kehl den Ball nach einem Verdener Freistoß. Fatih Sankinc jagte die Kugel aus 20 Metern ins Tor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit tauchte der Gast ein paarmal vor dem Tor von Keeper Heno Rayk Rodel auf. Binnen wenig mehr als 90 Sekunden hätten Marvin Kehl, Elias Strotmann und Jan-Luca Ahillen den Anschlusstreffer erzielen können. Aber das nächste Tor erzielte wieder Verden nach einer guten Stunde durch Piet Freiberg, der nach geklärter Ecke und langem Ball per Kopf traf. „Das Spiel zwischen den Boxen war okay“, meinte Kattenbeck, aber im Strafraum habe Verden Vorteile gehabt.