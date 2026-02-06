Spelle endlich vor dem ersten Test Gegen Eintracht Ahaus von red · Heute, 13:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Der SC Spelle-Venhaus will endlich den ersten Test auf Kunstrasen im heimischen Getränke Hoffmann Stadion austragen. Am Samstag um 14 Uhr erwartet der Fußball-Oberligist den Westfalenligisten Eintracht Ahaus.

Zwei daheim geplante Vorbereitungsspiele sind ausgefallen. Der SCSV war froh, dass er bei SuS Neuenkirchen (4:3) und beim SV Burgsteinfurt (2:2) auflaufen konnte. „Es wird etwas wärmer“, registrierte Coach Henry Hupe. Donnerstag stand individuelles Training auf dem Plan. Am Montag fand bei noch schwierigen Bodenverhältnissen eine gemeinsame Einheit auf dem Platz statt. Zweikämpfe waren jedoch kaum möglich. Hupe weiß, dass die Mannschaft weiter wäre, „wenn wir die ganze Zeit den Platz hätten normal nutzen können.“ Doch er will nicht darüber lamentieren. „Es macht keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Ich glaube, dass wir die Zeit trotzdem gut genutzt haben.“

In den Testspielen traf Spelle bislang auf Gegner, die eher tiefer standen, als die Konkurrenten in der Oberliga. Dabei stand für den SCSV das Spiel hinter die gegnerische Kette im Blickpunkt. Gegen den Ball versuchten die Emsländer sich wieder an die Abläufe zu gewöhnen und Intensität ins Spiel zu bekommen. In den bisherigen beiden Partien fehlten noch einige Spieler, die leicht angeschlagen oder erkrankt waren. Hupe wird genau abwägen, wen er bringen kann. Auf alle Fälle ist Markus Egbers aus der U23 am Samstag wieder dabei. Jan-Hubert Elpermann hat sich nach längerer Verletzungspause wieder zurückgemeldet.