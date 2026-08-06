Spelle empfängt Hildesheim zum Oberliga-Auftakt

Der SCSV schloss die vergangene Saison als Tabellensiebter ab und präsentierte sich insbesondere in der Vorbereitung stabil. Nach personellen Veränderungen im Sommer soll auf den gezeigten Leistungen aufgebaut werden. Das Ziel bleibt, sich dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu etablieren und die Entwicklung der vergangenen Monate fortzusetzen.

Mit dem ersten Spieltag endet für den SC Spelle-Venhaus die lange Phase der Vorbereitung. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Henry Hupe den VfV Borussia 06 Hildesheim zum Auftakt der Oberliga Niedersachsen 2026/27.

Der VfV Borussia 06 Hildesheim reist als Tabellenvierter der Vorsaison nach Spelle. Die Mannschaft gehörte lange Zeit zum erweiterten Kreis der Spitzenteams und will auch in der neuen Saison wieder eine tragende Rolle im oberen Tabellenbereich spielen. Entsprechend verspricht bereits der erste Spieltag ein Duell zweier ambitionierter Mannschaften.

Wiedersehen nach erfolgreicher Vorsaison

Die Erinnerungen an die vergangenen Duelle sprechen für den Gastgeber. Spelle gewann beide Ligaspiele gegen Hildesheim in der Saison 2025/26. Dem 1:0-Auswärtserfolg in der Hinrunde folgte zum Saisonende ein überzeugender 3:0-Heimsieg, bei dem die Emsländer insbesondere mit ihrer spielerischen Leistung überzeugten.

Auf diese Auftritte wird der SCSV nun allerdings nur bedingt zurückblicken. Mit dem Saisonwechsel beginnen beide Mannschaften bei null, personelle Veränderungen und eine abgeschlossene Vorbereitung schaffen neue Voraussetzungen.

Früher Gradmesser für beide Mannschaften

Gerade zum Saisonauftakt kommt der Partie besondere Bedeutung zu. Ein Erfolg würde nicht nur die ersten drei Punkte sichern, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Für den SC Spelle-Venhaus bietet sich zudem die Chance, vor eigenem Publikum erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.

Die Tabelle besitzt am ersten Spieltag naturgemäß noch keine Aussagekraft. Dennoch treffen mit Spelle und Hildesheim zwei Vereine aufeinander, die aufgrund ihrer Leistungen in der vergangenen Saison zum erweiterten Kreis der Mannschaften zählen, die den Anschluss an die Spitzengruppe suchen. Entsprechend dürfte bereits das erste Saisonspiel ein erster Gradmesser für beide Teams werden.