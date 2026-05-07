Spelle empfängt formstarke Hildesheimer zum Saisonendspurt

– Foto: Manni Hermes

Der SC Spelle-Venhaus bestreitet am Samstag sein letztes Heimspiel der Oberliga-Saison gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim. Während die Gäste mit zwei Siegen in Folge anreisen, versucht Spelle nach dem Rückschlag in Wilhelmshaven den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Besonders defensiv präsentiert sich der VfV zuletzt gefestigt. In beiden Begegnungen blieb die Mannschaft ohne Gegentor und untermauerte damit ihre Ambitionen auf einen starken Saisonabschluss.

Die Ausgangslage spricht zunächst leicht für die Gäste. Hildesheim steht mit 49 Punkten auf Rang vier und hat sich mit zuletzt zwei Erfolgen innerhalb weniger Tage weiter stabilisiert. Nach dem 3:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg setzte sich die Mannschaft auch mit 2:0 gegen den TSV Wetschen durch.

Spelle will Reaktion auf Wilhelmshaven zeigen

Der SC Spelle-Venhaus geht dagegen nach der 0:2-Niederlage beim SV Wilhelmshaven in die Partie. Mit 42 Punkten rangiert der SCSV aktuell auf Platz sieben und hat nur noch begrenzte Chancen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Dennoch besitzt das Heimspiel sportliche Bedeutung. Vor eigenem Publikum will die Mannschaft eine Reaktion zeigen und gleichzeitig die Heimserie positiv abschließen. Dabei dürfte auch das Hinspiel eine Rolle spielen, das Spelle im Herbst mit 1:0 gewann. Den entscheidenden Treffer erzielte damals Elias Strotmann in der 62. Minute.

Unterschiedliche Saisonverläufe

Beide Mannschaften gehörten über weite Strecken der Saison zum erweiterten oberen Tabellenfeld, entwickelten sich jedoch unterschiedlich. Hildesheim überzeugte vor allem mit offensiver Qualität und erzielte bereits 51 Treffer. Gleichzeitig kassierte die Mannschaft aber auch 46 Gegentore.

Spelle dagegen zeigte sich insgesamt ausgeglichener, verlor zuletzt jedoch an Konstanz. Die 54 erzielten Tore dokumentieren weiterhin die offensive Qualität der Emsländer, defensiv offenbarte der SCSV in den vergangenen Wochen jedoch immer wieder Probleme.

Für beide Teams geht es am 29. Spieltag vor allem um die Platzierung im oberen Tabellenbereich. Während Hildesheim mit einem weiteren Sieg Rang vier festigen könnte, will Spelle den Abstand zur Konkurrenz verkürzen und den Saisonendspurt erfolgreich gestalten.

Die Voraussetzungen deuten auf eine ausgeglichene Begegnung hin: Hildesheim reist mit Rückenwind an, Spelle setzt auf den Heimvorteil und die Erinnerung an den knappen Erfolg aus dem Hinspiel.