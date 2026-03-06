Spelle empfängt Atlas Delmenhorst

Der SC Spelle-Venhaus liegt mit 31 Punkten auf Rang fünf. Für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe geht es darum, nach der jüngsten Niederlage wieder Anschluss an die obere Tabellenregion zu finden. Zwischen Platz zwei und Rang fünf liegen lediglich vier Punkte – ein Sieg könnte die Ausgangslage deutlich verändern.

Die Tabellenkonstellation verleiht der Begegnung zusätzliche Brisanz. Atlas Delmenhorst belegt mit 35 Punkten aus 18 Spielen den zweiten Platz und gehört zu den aussichtsreichsten Verfolgern von Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Der Rückstand auf Rang eins beträgt drei Punkte.

Atlas mit Toren – und vielen Minuten

Die Gäste reisen nach einer intensiven Woche an. Zunächst setzte sich Delmenhorst deutlich mit 4:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg durch, ehe die Mannschaft beim 3:3 beim MTV Wolfenbüttel erneut offensivstark auftrat, defensiv jedoch Schwächen zeigte.

Das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen könnte daher auch eine Frage der Belastungssteuerung werden. Mit bislang 42 Treffern stellt Atlas eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga.

Spelle sucht Reaktion nach Auswärtsniederlage

Spelle hingegen hatte eine freie Trainingswoche. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause unterlag der SCSV beim Lüneburger SK Hansa mit 0:2.

Die Niederlage kostete nicht nur Punkte, sondern auch Boden im Rennen um die vorderen Plätze. Im Heimspiel gegen Delmenhorst bietet sich nun die Gelegenheit zur unmittelbaren Korrektur.

Hinspiel endete ohne Sieger

Bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison war eng. In Delmenhorst brachte Poplawski die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, ehe Strotmann nach dem Seitenwechsel zum 1:1 ausglich. Vor 840 Zuschauern blieb es bei der Punkteteilung.

Für Atlas Delmenhorst geht es darum, den Druck auf Tabellenführer Egestorf-Langreder aufrechtzuerhalten. Jeder Punktverlust könnte den Abstand an der Spitze vergrößern.

Spelle dagegen benötigt ein Erfolgserlebnis, um im Rennen um die oberen Plätze zu bleiben. Ein Sieg würde den Abstand auf den Tabellenzweiten deutlich verkürzen und die Mannschaft wieder enger an die Spitzengruppe heranführen.