 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Spelle dominiert von Beginn an – Lohne chancenlos

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das Maß aller Dinge und feiert einen souveränen Heimsieg gegen BW Lohne.

von COE · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas LITZE Richter

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Frauen-LL Weser-Ems
Spelle-Venh.
BW Lohne
Rahel Mehring
Rahel Mehring

Ein Blitzstart ebnet den Weg: Spelle überzeugt vor allem in der ersten Halbzeit und lässt dem Gegner kaum eine Chance.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine beeindruckende Serie fortgesetzt und sich am Wochenende mit 4:1 gegen BW Lohne durchgesetzt. Bereits in der Anfangsphase stellte das Team die Weichen früh auf Sieg und untermauerte damit seine Tabellenführung.

Gestern, 12:00 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh.
BW Lohne
BW LohneBW Lohne
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Abpfiff

Trainerin Rahel Mehring zeigte sich insbesondere mit dem Auftakt hochzufrieden: „Wir sind sehr gut reingekommen, was wir uns auch vorgenommen hatten – erzielen nach 35 Sekunden schon das 1:0.“ Der frühe Treffer gab den Gastgeberinnen Sicherheit, die in der Folge die Partie klar kontrollierten. Spelle blieb die spielbestimmende Mannschaft und baute die Führung noch vor der Pause konsequent aus. „Weiterhin waren wir die spielbestimmende Mannschaft und konnten folglich mit drei weiteren Toren auf 4:0 erhöhen. Dabei spielten wir sehr ansehnlichen Fußball“, so Mehring.

Tatsächlich ließ Spelle dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Die Offensive kombinierte sich immer wieder gefährlich vor das Tor, während die Defensive stabil stand. Lohne fand kaum Mittel, um sich gegen die Dominanz zu wehren.

Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel der Gastgeberinnen jedoch etwas an Struktur. „Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann leider nicht mehr genauso fortführen können“, erklärte Mehring. Dennoch blieb Spelle gefährlich und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gäste änderte nichts mehr am klaren Spielverlauf. „Trotzdem kamen wir noch zu einigen Chancen und so war der Sieg zu jeder Zeit ungefährdet“, betonte die Trainerin.

Mit dem Erfolg baut Spelle seine makellose Bilanz weiter aus und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Lohne hingegen muss nach der deutlichen Niederlage den Blick weiter nach unten richten.