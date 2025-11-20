– Foto: SCSV

Spelle darf sich gegen Braunschweig II nicht blenden lassen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. E. Braunsch. II

Der SC Spelle-Venhaus will im Punktspiel am Freitag um 20 Uhr auf Kunstrasen im Getränke Hoffmann Stadion seine Serie gegen Eintracht Braunschweig II ausbauen. Dabei sollte der Siebte keinen Blick auf die Tabelle verschwenden. Denn die trügt gewaltig: Der Gast folgt erst auf Abstiegsrang 14, hat aber die jüngsten drei Spiele nicht verloren.

Das ist Trainer Henry Hupe bewusst: „Wir wissen, dass wir keinen Prozentpunkt weniger geben dürfen, sondern eher im Gegenteil, dass wir im besten Fall noch mal ein bisschen drauflegen. Es kommt ein sehr guter Gegner.“ Und der ist seit dem Trainerwechsel auch von den Ergebnissen her erfolgreich. Sieben ihrer elf Punkte sammelte die Eintracht-Reserve unter der Regie von Interimscoach Ken Reichel, der das Team gemeinsam mit NLZ-Leiter Armin Causevic betreut. Sie haben vor rund vier Wochen Fabian Adelmann abgelöst. Morgen, 20:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II 20:00 live PUSH

Reichel, der in Braunschweig als Spieler selbst den Sprung von der U23 in die Erste schaffte, für die er 297 Spiele absolvierte, gelang zur Premiere ein 4:2-Sieg in Rehden. Die Eintracht verließ den letzten Tabellenplatz und hat jetzt Anschluss an die Nichtabstiegsränge gefunden, auf die sie es die ganze Saison noch nicht geschafft hat. Zum Saisonauftakt drehten die Emsländer die Partie in Braunschweig durch Tore von Tom Winnemöller (2) und Steffen Wranik von 0:1 auf 3:1. „Das war alles andere als ein leichter Sieg“, erinnert sich Hupe. Er erwartet am Freitag einen Gast „mit vielen jungen Spielern, die intensiven Fußball spielen wollen. Darauf bereiten wir uns aber vor. Denn wir wollen unbedingt nachlegen.“ Vor der Winterpause stehen noch die Duelle beim MTV Wolfenbüttel und gegen Lupo-Martini Wolfsburg an.