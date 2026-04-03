Spelle bricht den Bann in Rehden Erster Sieg im neuen Jahr von red · 03.04.2026, 08:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat nach sechs sieglosen Spielen in Serie endlich den ersten Dreier im neuen Jahr gefeiert. Am Donnerstagabend setzten sich im Duell der Schwarz-Weißen die ganz in Weiß gekleideten Emsländer 3:1 (1:1) beim BSV Rehden durch. Nach dem Schlusspfiff feierten sie erleichtert und ausgelassen.

Beide Vereine hatten nach zuletzt mäßigen Resultaten auf den Lizenzantrag für die Regionalliga verzichtet. Der Gast beendete seine Serie aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdient. Die Rehdener müssen weiter auf den vierten Heimsieg der Saison warten. Der letzte gegen den SCSV gelang vor rund 20 Jahren mit einem knappen 1:0. Die Speller hatten zunächst auf dem tiefen Boden Probleme. Sie verloren viele Zweikämpfe, bauten schon in der eigenen Hälfte zu ungenau auf. Einige Pässe waren schlicht riskant. Der Gastgeber begann druckvoll und attackierte die Emsländer früh. Nicht unverdient ging der BSV in der zehnten Minute in Führung. Dabei profitierte er von einer Speller Nachlässigkeit auf der rechten Seite. Nach einem Ballverlust passten die Rehdener das Leder in die Mitte - Niklas Bär schloss mit dem Führungstreffer ab.

Spelles Torwart Mattis Niemann hatte einige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Etwa bei den Schüssen von Armagan Beytullah Özer und Elias Beck oder beim Kopfball des torgefährlichsten BSV-Angreifers Noah Wallenßus. Doch dem Gastgeber aus dem Kreis Diepholz gelang in der ersten Halbzeit kein Tor mehr. Das schoss der SCSV, der in der 17. Minute bei einem Kopfball von Tom Winnemöller erstmals ein wenig gefährlich vor das Rehdener Gehäuse kam. BSV-Keeper Pascal Wiewrodt spielte das Leder völlig unbedrängt in die Füße von Artem Popov. Der Speller Offensivspieler hatte keine Mühe und bedankte sich mit dem Ausgleich. In der Phase danach wirkte Rehden verunsichert. Doch es blieb beim 1:1 zur Pause.