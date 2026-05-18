Spelle bleibt souverän an der Spitze

– Foto: Marcel Eichholz

Mit drei frühen Treffern von Nina Wilmes stellte der SC Spelle-Venhaus die Weichen beim SV Hage früh auf Sieg. Trainerin Rahel Mehring sah einen dominanten Auftritt ihrer Mannschaft, lobte aber auch den Einsatz des Tabellenletzten.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine Tabellenführung in der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim SV Hage untermauert. Bereits nach 14 Minuten war die Partie praktisch entschieden: Nina Wilmes traf in der 3., 9. und 14. Minute zur frühen Drei-Tore-Führung der Gäste.

Trainerin Rahel Mehring zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden mit dem Auftritt ihres Teams. „Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert und konnten schnell in Führung gehen, sodass es nach 14 Minuten bereits 0:3 für uns stand“, sagte sie. Auch danach blieb Spelle spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen und kontrollierte die Begegnung über weite Strecken.

Allerdings fehlte dem Spitzenreiter nach dem furiosen Beginn etwas die Konsequenz im letzten Drittel. „Auch die restliche Zeit gestalteten wir das Spiel, kamen aber zu wenig weiteren Torchancen. Somit blieb es dann beim 0:3“, erklärte Mehring.

Trotz der klaren Kräfteverhältnisse entwickelte sich eine faire Begegnung, in der sich der bereits abgestiegene Tabellenletzte nicht kampflos ergab. Dafür fand die Speller Trainerin anerkennende Worte: „Insgesamt war es eine sehr faire Partie, in der sich der Tabellenletzte – trotz sicherem Abstiegsplatz – nie aufgegeben hat.“

Mit dem Erfolg bleibt der SC Spelle-Venhaus weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Landesliga Weser-Ems und unterstreicht einmal mehr seine Ambitionen im Saisonendspurt.