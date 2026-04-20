Spelle bleibt makellos – Neuenkirchen hält lange dagegen

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der SC Spelle-Venhaus wahrt seine perfekte Saisonbilanz, hat gegen TuS Neuenkirchen jedoch mehr Mühe als es das Ergebnis vermuten lässt. Erst in der Schlussphase fällt die Entscheidung.

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiterhin das Maß aller Dinge. Beim 3:0-Erfolg gegen den TuS Neuenkirchen feierte der Spitzenreiter den 15. Sieg im 15. Spiel – musste dafür jedoch deutlich mehr investieren, als es das Endergebnis vermuten lässt.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie entwickelte sich „von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen im Ballbesitz für Spelle“, wie Neuenkirchens Trainer Markus Gertz festhielt. Zur Pause stand folgerichtig ein torloses Remis, mit dem sich die Gastgeberinnen allerdings nicht zufriedengaben. Co-Trainerin Maria Frohberg betonte: „Mit dem 0:0-Halbzeitstand waren wir natürlich nicht zufrieden, da wir viele Chancen nicht genutzt haben.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Spelle den Druck und kam in der 56. Minute durch Nina Wilmes zur Führung. „Wir haben uns dann vorgenommen, das in Halbzeit zwei besser zu machen. Das hat dann ja auch gut geklappt“, sagte Frohberg. Dennoch blieb die Partie lange offen, da Neuenkirchen auf Konter lauerte und defensiv leidenschaftlich arbeitete. Gertz sah sein Team dabei durchaus auf Augenhöhe: „Wir haben wirklich leidenschaftlich und als Mannschaft sehr gut dagegen gehalten und auch selber offensive Akzente setzen können.“

Erst in der Schlussphase sorgte der Tabellenführer für klare Verhältnisse. Zwei späte Treffer nach nahezu identischen Eckballsituationen entschieden die Begegnung endgültig. „Leider mussten wir in der 83. und 91. Minute noch zwei identische Kopfballtore nach Ecken hinnehmen. Das können und müssen wir besser verteidigen“, analysierte Gertz kritisch.

Trotz der deutlichen Niederlage zeigte sich der Neuenkirchener Trainer nicht unzufrieden: „Auch wenn das Ergebnis wohl um zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, sind wir sehr stolz auf die gezeigte Leistung.“ Auf der anderen Seite überwog bei Spelle die Zufriedenheit über den nächsten souveränen Schritt Richtung Meisterschaft: „Insgesamt sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem Sieg“, resümierte Frohberg.

Damit bleibt Spelle verlustpunktfrei an der Tabellenspitze, während Neuenkirchen trotz engagierter Leistung im Mittelfeld der Tabelle verharrt.