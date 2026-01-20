Spelle bereitet sich im Trainingslager auf die Niedersachsenliga vor

Die U19 des SC Spelle-Venhaus hat ihr Trainingslager auf dem Gelände des KSB Emsland in Sögel absolviert. Über drei Tage hinweg nutzte die Mannschaft des Aufsteigers die optimalen Bedingungen, um sich intensiv auf die bevorstehende Rückrunde der Niedersachsenliga vorzubereiten.

Nach der Anreise fand die erste Trainingseinheit auf dem Kunstrasen statt. An den folgenden beiden Tagen standen weitere Einheiten auf dem Programm. Dabei wurde gezielt an spielerischen und taktischen Inhalten gearbeitet. Ergänzt wurde das Trainingspensum durch ein mannschaftsinternes Spiel, in dem die erarbeiteten Abläufe direkt umgesetzt und gefestigt werden konnten.

Im Fokus des Trainingslagers stand die Weiterentwicklung des mannschaftlichen Spiels. Ziel war es, neue taktische und spielerische Akzente zu setzen, Abläufe zu optimieren und sich als Team konsequent auf die Anforderungen der Rückrunde in der Niedersachsenliga vorzubereiten. Neben der intensiven Arbeit auf dem Platz trug das Trainingslager auch dazu bei, den Teamzusammenhalt weiter zu stärken.