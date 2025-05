Spelle beim Saisonfinale in Verden motiviert

Saisonfinale für den SC Spelle-Venhaus: Der emsländische Fußball-Oberligist tritt am Sonntag um 15 Uhr zum letzten Spiel beim FC Verden 04 an. Die Schwarz-Weißen wollen in der Tabelle mindestens den siebten Platz verteidigen. Der Aufsteiger dagegen möchte die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen.