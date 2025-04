Spelle beendet Negativserie bei Arminia Hannover

Riesige Erleichterung und großer Jubel beim SCSV. „Wir sind einfach nur froh, dass wir gewonnen haben“, sagte Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte nach der siebenminütigen Nachspielzeit. „Wir warten mal ab, was noch so passiert.“ Das Rudolf-Kalweit-Stadion am Bischofsholer Damm bleibt ein gutes Pflaster für die Schwarz-Weißen. Dort haben sie auch im neunten Anlauf noch kein Punktspiel verloren. Große Enttäuschung dagegen beim Gastgeber. Nach der sechsten Niederlage in Folge ist Arminia Hannover, die im Oktober noch Spitzenreiter war, auf den 14. Tabellenplatz gestürzt und befindet sich in akuter Abstiegsnot.

Die Emsländer erwischten einen Traum-Start. Nach 30 Sekunden gingen sie bereits in Führung. Die Gäste beförderten Ball vom Anstoß weg nach vorn. Die Arminen klärten ins Aus. Nach dem Einwurf von SCSV-Kapitän Torben Stegemann kam noch ein Hannoveraner an den Ball. Den Abpraller beförderte Marvin Kehl ins Tornetz. Den siebte Saisontreffer des technisch versierten Mittelfeldspielers bejubelten auch etliche Speller, die in der Landeshauptstadt studieren.