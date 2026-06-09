Spelle beendet Meistersaison ungeschlagen

– Foto: René Diebel

Zum Saisonabschluss musste der frischgebackene Meister SC Spelle-Venhaus noch einmal kämpfen. Beim bereits abgestiegenen Osnabrücker SC setzte sich das Team von Trainerin Rahel Mehring mit 2:1 durch und blieb damit über die gesamte Spielzeit ungeschlagen.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine außergewöhnliche Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit einem hart erarbeiteten 2:1-Erfolg beim Osnabrücker SC abgeschlossen. Trotz des Auswärtssiegs zeigte sich Trainerin Rahel Mehring nach der Partie selbstkritisch.

„Leider konnten wir nicht unsere beste Leistung abrufen“, sagte Mehring nach dem Schlusspfiff. Der Tabellenletzte aus Osnabrück habe dabei keineswegs wie ein bereits abgestiegenes Team agiert. „Osnabrück war von Beginn an präsent und hat richtig gut Druck gemacht. Sie haben absolut nicht gespielt wie ein Tabellenletzter, der schon längst abgestiegen ist.“

Zwar brachte Nina Wilmes den Meister bereits in der 15. Minute in Führung, doch der OSC hielt die Partie offen und kam durch Anna Kollhoff noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich (33.). Besonders im ersten Durchgang hatte Spelle mit der aggressiven Spielweise der Gastgeberinnen Probleme. „Sie zwangen uns durch ihre druckvolle Spielweise immer wieder zu Fehlpässen. Insbesondere die erste Halbzeit war dadurch von Ungenauigkeiten unsererseits geprägt“, erklärte Mehring.

Erst nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich der Favorit. Hanna Tenkleve erzielte in der 70. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand. Damit beendete Spelle die Saison mit beeindruckenden 64 Punkten und ohne einzige Niederlage.

Entsprechend überwog trotz der durchwachsenen Leistung die Freude über die gesamte Spielzeit. „Am Ende gewinnen wir aber 2:1, sodass wir die Saison ungeschlagen beenden. Das ist, was für uns zählt“, sagte Mehring. Besonders stolz zeigte sich die Trainerin über die Konstanz ihrer Mannschaft: „Vor allem auch, weil das Team trotz der Ausfälle diverser Führungsspielerinnen Woche für Woche konstant seine Leistung abgerufen und somit auch verdientermaßen Spiel für Spiel gewonnen hat.“

Mit 21 Siegen und nur einem Unentschieden verabschiedet sich der SC Spelle-Venhaus damit als souveräner Meister aus der Landesliga – und blickt auf eine Saison zurück, die Mehring als „tolle Leistung jeder Einzelnen und des gesamten Teams gemeinsam“ bezeichnete.