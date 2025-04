Spelle am Sonntag bei Arminia Hannover: Wer beendet seine Serie?

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus will die spielerische Entwicklung der vergangenen drei Partien fortsetzen - und endlich wieder einen Sieg feiern. Am Sonntag um 15 Uhr treten die Emsländer bei Arminia Hannover an, die im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler braucht. Bislang war das Rudolf-Kalweit-Stadion am Bischofsholer Damm ein gutes Pflaster für den SCSV.